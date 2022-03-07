Новини Золочівщини
14:14, 23 жовтня 2022
47
0

Як зберегти продукти в холодильнику довше у випадку вимкнення електрики

Як зберегти продукти в холодильнику довше у випадку вимкнення електрики
Gazeta
Фото: НУС
Охолоджені або заморожені продукти харчування можуть бути небезпечними для вживання у разі вимкнення електроенергії. Про це застерігає Центр громадського здоров’я.
Ось поради, які допоможуть зберегти вашу їжу безпечною до вживання👇
✅ Подбайте про безпечну температуру в холодильнику та морозильній камері. У холодильнику має бути температура 4°С або нижче. У морозильній камері — 0°С або нижче.
✅ Підготуйтеся до надзвичайної ситуації. Заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру вашої їжі за температури 4°С або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий лід або блоковий лід.
✅ Коли вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими. Якщо дверцята залишаються закритими, продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена більше 4 годин, помістіть лід до продуктів у холодильник.
❌ Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте з холодильника продукти, що швидко псуються (м’ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їх залишки) через 4 години без електроенергії або джерела холоду. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.
✅ Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Викиньте їжу, якщо температура вище 4°С. Це можна перевірити за допомогою термометра в холодильнику чи морозилці.
✅ Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4°С або нижче.
Бережіть себе 🙏
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
ПАМ’ЯТКА Щодо збору продуктів харчування та приготування їжі для гуманітарн ...
ПАМ’ЯТКА Щодо збору продуктів харчування та приготування їжі для гуманітарн ...
07.03.22, Новини Золочівщини
До уваги керівників та власників закладів громадського харчування!
До уваги керівників та власників закладів громадського харчування!
23.07.21, Новини Золочівщини
Як зберігати осінні фрукти
Як зберігати осінні фрукти
05.09.14, Поради
Вчені назвали продукти, які викликають втому і безсилля
Вчені назвали продукти, які викликають втому і безсилля
12.01.14, Здоров’я
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.