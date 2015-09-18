Чоловіки з Золочівської ТГ йдуть боронити рідну землю

Президент України Володимир Зеленський на 25 лютого 2022 року підписав указ про загальну мобілізацію в Україні. Загальну мобілізацію оголосили на території всіх областей України. Мобілізація проводиться протягом 90 діб.Після оголошення мобілізації в державі проводяться спеціальні заходи, зокрема, призов військовозобов'язаних до Збройних Сил України на військову службу.Призову підлягають українці – громадяни України, придатні до військової служби або ті, що перебувають в запасі (резервісти). Кожний військовозобов'язаний має відповідне військове звання. Мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, але першочергово призивають тих, хто має досвід у військовій справі.На виконання Указів Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та № 69 «Про загальну мобілізацію» Кабінет Міністрів України 28 лютого 2022 р. ухвалив постанову № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», якою зокрема вcтановив:1. Н а період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі 30000 гривень щомісячно (крім військовослужбовців строкової служби), а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), – розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.Виплата такої додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників).2. Сім’ям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15000000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 161 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».