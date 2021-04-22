Підписали меморандум про співпрацю

Леся Горгота

Цими днями було підписано Меморандум про співпрацю і партнерство у сферах розвитку освітньої та інформаційної діяльності, культури, підтримки самодіяльної творчості, спорту із Київським університетом права НАН України.У Золочівській міській раді відбулася зустріч ректора університету заслуженого юриста України, професора Юрія Бошицького із міським головою Ігорем Гриньківим.Під час підписання Меморандуму сторони обговорили можливі напрямки співробітництва та взаємодії, а також профорієнтаційної, волонтерської роботи, підвищення кваліфікації співробітників міської ради та отримання другої вищої юридичної освіти в столичному ЗВО.При підписанні угоди були також присутні Юрій Цица – керівник Львівської філії Київського університету права НАН України та заступник міського голови Ярослав Окрепкий.Ректор Юрій Бошицький також передав для бібліотеки міської ради та шкіл міста літературу юридичного спрямування.