Новини Золочівщини
20:15, 22 квітня 2021
190
0

Золочівська ЦРЛ в очікуванні підписання угоди з НСЗУ

Золочівська ЦРЛ в очікуванні підписання угоди з НСЗУ
Gazeta
Фото: НУС
Як повідомив заступник міського голови Золочева Ярослав Окрепкий, Національна служба здоров'я України розглянула заявлений Золочівською центральною районною лікарнею пакет з надання медичних послуг пацієнтам з підозрою або встановленою коронавірусною хворобою (COVID-19). КНП «Золочівська ЦРЛ» в очікуванні підписання угоди з НСЗУ.
Нагадаємо, що у зв’язку з епідемічною ситуацією та з огляду на завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, департамент охорони здоров’я Львівської ОДА звернувся з відповідним листом до МОЗ України аби збільшити кількість ковідних закладів в області.
До переліку ковідних медичних установ внесено КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області. У лікарні виділено 80 місць для ковідних хворих.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Опалення відновлять для окремих установ
Опалення відновлять для окремих установ
13.04.21, Новини Золочівщини
У КНП «Золочівська центральна районна лікарня» буде виділено додаткові міс ...
У КНП «Золочівська центральна районна лікарня» буде виділено додаткові міс ...
05.04.21, Новини Золочівщини
Усі заклади освіти Львівщини з 9 березня рекомендують перевести на віддален ...
Усі заклади освіти Львівщини з 9 березня рекомендують перевести на віддален ...
05.03.21, Новини Золочівщини
На Львівщині буде 9 опорних лікарень
На Львівщині буде 9 опорних лікарень
24.01.20, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.