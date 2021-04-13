Як повідомив заступник міського голови Золочева Ярослав Окрепкий, Національна служба здоров'я України розглянула заявлений Золочівською центральною районною лікарнею пакет з надання медичних послуг пацієнтам з підозрою або встановленою коронавірусною хворобою (COVID-19). КНП «Золочівська ЦРЛ» в очікуванні підписання угоди з НСЗУ.

Нагадаємо, що у зв’язку з епідемічною ситуацією та з огляду на завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, департамент охорони здоров’я Львівської ОДА звернувся з відповідним листом до МОЗ України аби збільшити кількість ковідних закладів в області.

До переліку ковідних медичних установ внесено КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області. У лікарні виділено 80 місць для ковідних хворих.