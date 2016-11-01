25 листопада
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Західний Буг – одна ріка, два народи

nus.in.ua, 25 листопада 2016, 12:20
0
0
Роздрукувати
Західний Буг – одна ріка, два народи

19 листопада до Сасівської сільської ради завітали представники влади з Мазовецького воєводства Республіки Польща, а саме гміни Папортня, Яблонна Ляцка та Стара Корніца. Зустріч була організована громадською організацією «Золочівська агенція регіонального розвитку» та громадською організацією в Польщі «Тигель долини Бугу» в рамках українсько-польського проекту «Західний Буг – одна ріка, два народи». На зустрічі були присутні працівники сільської ради, депутати, члени виконкому, представники підприємств та установ. Сільський голова Іванна Кармазин розповіла гостям про історію та сьогодення сіл сільської ради та про можливі напрямки співпраці з польськими партнерами. Гості в свою чергу розповіли про життя їхніх гмін та про свою роботу. Незважаючи на мовний бар’єр, присутні жваво обговорювали плани на майбутнє, проблеми, що виникають у роботі, проекти, що готуються, та процес децентралізації в Україні та Польщі.
Іванна КАРМАЗИН, сільський голова Сасівської сільської ради:
– Під час зустрічі між Сасівською сільською радою, гміною Папротня, та гміною Яблонна Ляцка були підписані договори про співпрацю. Основна мета – залучення до європейський проектів та співпраця із різними фондами. Договір передбачає співпрацю в галузях освіти, медицини, культури, місцевого самоврядування, охорони довколишнього середовища, фізкультури і спорту. Переконана, що із такими сильними партнерами ми набагато швидше реалізуємо проекти розвитку українського села за європейськими схемами.
Михайло ГЕТЬМАНЧИК, депутат Золочівської районної ради:
– Як би не складалось життя, я завжди радітиму досягненням і здобуткам своїх односельців, розвитку села загалом і не лише Сасова. І мені надзвичайно приємно, що наші сусіди з Польщі виявили бажання з нами співпрацювати та разом втілювати проекти розвитку. Я тішуся з того, що ми зробили крок вперед і тепер спільно будемо утверджувати загальні цінності свободи, демократії, рівності, верховенства права через обміни і співпрацю; зосереджувати всі наші зусилля на досягнення успіху у цій важливій справі для миру та процвітання наших громад.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Державність – це, насамперед, патріотизм

Державність – це, насамперед, патріотизм522

Подарунок для перемишлянців

Подарунок для перемишлянців283

ЄБРР допоможе Україні у відбудові Донбасу

ЄБРР допоможе Україні у відбудові Донбасу208

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.