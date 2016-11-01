nus.in.ua, 25 листопада 2016, 12:20

19 листопада до Сасівської сільської ради завітали представники влади з Мазовецького воєводства Республіки Польща, а саме гміни Папортня, Яблонна Ляцка та Стара Корніца. Зустріч була організована громадською організацією «Золочівська агенція регіонального розвитку» та громадською організацією в Польщі «Тигель долини Бугу» в рамках українсько-польського проекту «Західний Буг – одна ріка, два народи». На зустрічі були присутні працівники сільської ради, депутати, члени виконкому, представники підприємств та установ. Сільський голова Іванна Кармазин розповіла гостям про історію та сьогодення сіл сільської ради та про можливі напрямки співпраці з польськими партнерами. Гості в свою чергу розповіли про життя їхніх гмін та про свою роботу. Незважаючи на мовний бар’єр, присутні жваво обговорювали плани на майбутнє, проблеми, що виникають у роботі, проекти, що готуються, та процес децентралізації в Україні та Польщі.

Іванна КАРМАЗИН, сільський голова Сасівської сільської ради:

– Під час зустрічі між Сасівською сільською радою, гміною Папротня, та гміною Яблонна Ляцка були підписані договори про співпрацю. Основна мета – залучення до європейський проектів та співпраця із різними фондами. Договір передбачає співпрацю в галузях освіти, медицини, культури, місцевого самоврядування, охорони довколишнього середовища, фізкультури і спорту. Переконана, що із такими сильними партнерами ми набагато швидше реалізуємо проекти розвитку українського села за європейськими схемами.

Михайло ГЕТЬМАНЧИК, депутат Золочівської районної ради:

– Як би не складалось життя, я завжди радітиму досягненням і здобуткам своїх односельців, розвитку села загалом і не лише Сасова. І мені надзвичайно приємно, що наші сусіди з Польщі виявили бажання з нами співпрацювати та разом втілювати проекти розвитку. Я тішуся з того, що ми зробили крок вперед і тепер спільно будемо утверджувати загальні цінності свободи, демократії, рівності, верховенства права через обміни і співпрацю; зосереджувати всі наші зусилля на досягнення успіху у цій важливій справі для миру та процвітання наших громад.

