ПАМ’ЯТКА Щодо збору продуктів харчування та приготування їжі для гуманітарних потреб та для військових

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Звертаємо увагу на основні рекомендації для роботи гуманітарних штабів із збору продуктів харчування, з метою профілактики харчових отруєнь та харчових токсикоінфекцій.Дотримання таких простих правил може врятувати цивільне та військове населення від харчових отруєнь та харчових токсикоінфекцій:• Залучати до роботи (збору, розвантаження, транспортування харчових продуктів) лише здоровий персонал (без підвищеної температури, кашлю, без ознак діареї, витікання з носа, очей, без висипань на шкірі). Обов’язковою є гігієна рук відповідальних осіб та відсторонення від такої роботи осіб, які мають ознаки кишкових інфекцій.• Сировину та готові харчові продукти приймати, зберігати, транспортувати максимально окремо! Забезпечуйте умови зберігання харчових продуктів; за відсутності холодильника доцільно передбачити склад за межами приміщення на вулиці.• Оцінюйте цілісність і герметичність пакувальних харчових продуктів та строки придатності.• При розфасуванні продукції безпосередньо волонтерами перевірити термін придатності і умови зберігання. Це допоможе правильно розподілити продукти й продумати меню на місці.• При отриманні сировини (м’ясо, риба тощо) з метою зменшення ризиків, піддавати її максимально можливій термічній обробці. Переконайтеся, що м’ясо або риба повністю просмажені, проварені або протушені.• Особливу увагу приділіть прийому продукції, яка швидко псується. Якщо такі продукти наявні, то важливо перевіряти їх на органолептичні показники якості – яка їжа на вигляд, на запах та на смак.• Дотримуйтесь гігієнічних вимог та технології їжі.• Від населення не можна приймати консерви: бомбажні, з іржавими кришками, із наявність плісняви, осаду, помутніння. Роз’яснити що такий харчовий продукт є небезпечний і може послужити причиною харчового отруєння.• Не використовувати для пиття, приготування їжі воду з незнайомих джерел водопостачання. Перевагу надавати використанню питної води з централізованих джерел водопостачання або бутильованій воді промислового розливу;У випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання (підвищення температури тіла,біль голови, інтоксикація, блювання, рідкі випорожнення, біль у животі, висипання на шкірі тощо) треба одразу звернутись до найближчої лікувальної установи. При тяжкому стані хворого треба негайно викликати невідкладну медичну допомогу за телефоном 103!