Новини Золочівщини
14:38, 07 березня 2022
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ПАМ’ЯТКА Щодо збору продуктів харчування та приготування їжі для гуманітарних потреб та для військових

ПАМ’ЯТКА Щодо збору продуктів харчування та приготування їжі для гуманітарних потреб та для військових
Gazeta
Фото: НУС
Звертаємо увагу на основні рекомендації для роботи гуманітарних штабів із збору продуктів харчування, з метою профілактики харчових отруєнь та харчових токсикоінфекцій.
Дотримання таких простих правил може врятувати цивільне та військове населення від харчових отруєнь та харчових токсикоінфекцій:
• Залучати до роботи (збору, розвантаження, транспортування харчових продуктів) лише здоровий персонал (без підвищеної температури, кашлю, без ознак діареї, витікання з носа, очей, без висипань на шкірі). Обов’язковою є гігієна рук відповідальних осіб та відсторонення від такої роботи осіб, які мають ознаки кишкових інфекцій.
• Сировину та готові харчові продукти приймати, зберігати, транспортувати максимально окремо! Забезпечуйте умови зберігання харчових продуктів; за відсутності холодильника доцільно передбачити склад за межами приміщення на вулиці.
• Оцінюйте цілісність і герметичність пакувальних харчових продуктів та строки придатності.
• При розфасуванні продукції безпосередньо волонтерами перевірити термін придатності і умови зберігання. Це допоможе правильно розподілити продукти й продумати меню на місці.
• При отриманні сировини (м’ясо, риба тощо) з метою зменшення ризиків, піддавати її максимально можливій термічній обробці. Переконайтеся, що м’ясо або риба повністю просмажені, проварені або протушені.
• Особливу увагу приділіть прийому продукції, яка швидко псується. Якщо такі продукти наявні, то важливо перевіряти їх на органолептичні показники якості – яка їжа на вигляд, на запах та на смак.
• Дотримуйтесь гігієнічних вимог та технології їжі.
• Від населення не можна приймати консерви: бомбажні, з іржавими кришками, із наявність плісняви, осаду, помутніння. Роз’яснити що такий харчовий продукт є небезпечний і може послужити причиною харчового отруєння.
• Не використовувати для пиття, приготування їжі воду з незнайомих джерел водопостачання. Перевагу надавати використанню питної води з централізованих джерел водопостачання або бутильованій воді промислового розливу;
У випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання (підвищення температури тіла,біль голови, інтоксикація, блювання, рідкі випорожнення, біль у животі, висипання на шкірі тощо) треба одразу звернутись до найближчої лікувальної установи. При тяжкому стані хворого треба негайно викликати невідкладну медичну допомогу за телефоном 103!
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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