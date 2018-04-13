Новини Золочівщини
13:16, 14 квітня 2023
56
0

Новий живопліт вздовж села Підгородне

Новий живопліт вздовж села Підгородне
Gazeta
Фото: НУС
Як тільки в’їхати у село Підгородне зі сторони Золочева, увагу привертає новозбудований тротуар навпроти церкви Архістратига Михаїла. Навколо церкви зроблено гарний благоустрій. Не гірше має бути і навпроти, переконана староста Мирослава Ярова. У вівторок, 11 квітня 2023 року, у Підгородньому відбулась громадська толока із висадження живоплоту вздовж тротуару. До праці долучились спільно з комунальниками і працівники Золочівської міської ради та жителі села.
– У Золочеві все частіше привертає увагу акуратно підстрижений живопліт вздовж тротуарів, – говорить староста Мирослава ЯРОВА. – Такі доглянуті загорожі частіше можна побачити на сторінках глянцевих журналів з садівництва та догляду за садибою чи у міських парках, а хочеться – на сільській вулиці. Живопліт вздовж тротуару – це не лише гарно. Це також і своєрідний захист пішохода у дощову погоду від того, що проїждже авто може залити водою з калюжі, адже він відділяє пішохідну частину від проїжджої. Також живі огорожі ефективно очищують повітря, перешкоджають поширенню пилу і знижують рівень шуму. Тому важливо висаджувати живоплоти вздовж доріг. Я вдячна всім, хто сьогодні долучився до спільної праці. Лише спільними зусиллями можемо зробити життя у нашій громаді комфортнішим та кращим.
Леся ГОРГОТА
Фото автора
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Весна красується, до праці запрошує
Весна красується, до праці запрошує
13.04.18, Новини Золочівщини
КОЛИ РОБОТА ПРИНОСИТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ
КОЛИ РОБОТА ПРИНОСИТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ
25.07.17, Новини Золочівщини
ЖИВОПЛІТ – перша лінія охорони
ЖИВОПЛІТ – перша лінія охорони
21.04.17, Новини Золочівщини
Новий тротуар і живопліт
Новий тротуар і живопліт
24.03.17, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.