Новий живопліт вздовж села Підгородне

Леся ГОРГОТА

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– У Золочеві все частіше привертає увагу акуратно підстрижений живопліт вздовж тротуарів, –– Такі доглянуті загорожі частіше можна побачити на сторінках глянцевих журналів з садівництва та догляду за садибою чи у міських парках, а хочеться – на сільській вулиці. Живопліт вздовж тротуару – це не лише гарно. Це також і своєрідний захист пішохода у дощову погоду від того, що проїждже авто може залити водою з калюжі, адже він відділяє пішохідну частину від проїжджої. Також живі огорожі ефективно очищують повітря, перешкоджають поширенню пилу і знижують рівень шуму. Тому важливо висаджувати живоплоти вздовж доріг. Я вдячна всім, хто сьогодні долучився до спільної праці. Лише спільними зусиллями можемо зробити життя у нашій громаді комфортнішим та кращим.