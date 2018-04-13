Новини Золочівщини
Новий живопліт вздовж села Підгородне
Як тільки в’їхати у село Підгородне зі сторони Золочева, увагу привертає новозбудований тротуар навпроти церкви Архістратига Михаїла. Навколо церкви зроблено гарний благоустрій. Не гірше має бути і навпроти, переконана староста Мирослава Ярова. У вівторок, 11 квітня 2023 року, у Підгородньому відбулась громадська толока із висадження живоплоту вздовж тротуару. До праці долучились спільно з комунальниками і працівники Золочівської міської ради та жителі села.
– У Золочеві все частіше привертає увагу акуратно підстрижений живопліт вздовж тротуарів, – говорить староста Мирослава ЯРОВА. – Такі доглянуті загорожі частіше можна побачити на сторінках глянцевих журналів з садівництва та догляду за садибою чи у міських парках, а хочеться – на сільській вулиці. Живопліт вздовж тротуару – це не лише гарно. Це також і своєрідний захист пішохода у дощову погоду від того, що проїждже авто може залити водою з калюжі, адже він відділяє пішохідну частину від проїжджої. Також живі огорожі ефективно очищують повітря, перешкоджають поширенню пилу і знижують рівень шуму. Тому важливо висаджувати живоплоти вздовж доріг. Я вдячна всім, хто сьогодні долучився до спільної праці. Лише спільними зусиллями можемо зробити життя у нашій громаді комфортнішим та кращим.
– У Золочеві все частіше привертає увагу акуратно підстрижений живопліт вздовж тротуарів, – говорить староста Мирослава ЯРОВА. – Такі доглянуті загорожі частіше можна побачити на сторінках глянцевих журналів з садівництва та догляду за садибою чи у міських парках, а хочеться – на сільській вулиці. Живопліт вздовж тротуару – це не лише гарно. Це також і своєрідний захист пішохода у дощову погоду від того, що проїждже авто може залити водою з калюжі, адже він відділяє пішохідну частину від проїжджої. Також живі огорожі ефективно очищують повітря, перешкоджають поширенню пилу і знижують рівень шуму. Тому важливо висаджувати живоплоти вздовж доріг. Я вдячна всім, хто сьогодні долучився до спільної праці. Лише спільними зусиллями можемо зробити життя у нашій громаді комфортнішим та кращим.
Леся ГОРГОТА
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