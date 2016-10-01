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Новий тротуар і живопліт

nus.in.ua, 24 березня 2017, 14:31
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Новий тротуар і живопліт

Ще не встигли працівники ПП «Золочівагробуд» прокласти нову тротуарну доріжку на вулиці Шашкевича у Золочеві, як за роботу взялись комунальники. На сформованій вздовж арбатці працівники Золочівського МВЖКП висаджують живопліт.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Сьогодні формуємо вздовж новозбудованого тротуару живопліт насамперед з метою безпеки пішоходів. Висаджуємо його з бірючини, яка добре себе зарекомендувала у міському компоненті. Бірючина добре росте в міських умовах, добре стрижеться, утворюючи щільні, що зберігають форму, живоплоти. Окрім того, вона доволі стійка до різного роду уражень. Я щиро вдячний усім, кому небайдуже, яким буде наше місто. Робимо це не для когось, робимо для громади міста, для наших дітей, яким тут жити.

Леся ГОРГОТА
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