Чим небезпечна бронхіальна астма?

Яна Кондратова,

лікар-терапевт

Захворювання характеризується:• утрудненим диханням з ускладненим видихом;• відчуттям важкості в області грудної клітини;• задишкою, наростаючою при фізичному навантаженні;• нападоподібним кашлем з прозорими виділеннями мокротиння;• нападами чхання;• хрипами з присвистом на вдиху;• висипаннями кропив'янки.Навіть якщо симптоматика хвороби носить епізодичний характер і присутня лише частково, варто пройти медичне обстеження. Це необхідно, щоб уникнути переходу захворювання в хронічну форму з розвитком незворотних наслідків бронхіальної астми.Основними симптомами бронхіальної астми виступають:• загальна слабкість;• прискорений пульс (під час спазму від 90 до 130 ударів/ хв);• хворобливість нижньої частини грудини (під час затяжного нападу);• виражена обструкція (неможливість зробити вдих).Симптоми бронхіальної астми мають властивість посилюватися в ранковий і вечірній час, а також можуть посилюватися при тяжкому перебігу захворювання.Щоб диференціювати бронхіальну астму від інших захворювань зі схожою симптоматикою і визначити форму її перебігу, необхідний комплексний аналіз клінічної картини. До заходів з діагностики бронхіальної астми належать:• оцінка анамнезу з урахуванням віку і характеру нападів кашлю;• вислуховування і вистукування хрипів в легенях (аускультація і перкусія, ефективні тільки при хронічному перебігу бронхіальної астми);• спірометрія (вимір обсягів і швидкості повітря, що вдихається та видихається, за допомогою спеціального приладу);• лабораторні дослідження крові (загальний і біохімічний аналіз на виявлення алергенспецифічних IgE);• аналіз мокротиння (на виявлення концентрації еозинофілів (EOS));• рентгенографія грудної клітки (призначають при наявності інших захворювань дихальних шляхів);Тільки після виконання всіх діагностичних процедур лікар призначає адекватне лікування бронхіальної астми.Під лікуванням бронхіальної астми слід розуміти курсову терапію, що включає:– прийом бронхолітичних та інгаляційних препаратів (підбираються індивідуально);– інгаляції з медикаментами за допомогою небулайзера;– інфузії та ін'єкції протизапальних препаратів;– масаж грудної клітки;– ЛФК.Комплекс заходів допоможе усунути симптоми й значно підвищити рівень життя пацієнта.Виконання цих нескладних заходів допоможе попередити можливі ускладнення.Профілактика бронхіальної астми передбачає:– щоденні прогулянки на свіжому повітрі (не менше ніж 2 години на день);– виключення контактів з алергенами;– попередження хронічних інфекційних патологій дихальної системи;– вживання гіпоалергенних продуктів;– при неможливості виключити дію алергену, прийом антигістамінних препаратів за призначенням лікаря;– відмову від куріння;– заняття ЛФК (за показаннями) і спортом;Нагадуємо, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.При перших проявах захворювання необхідно звернутися до лікаря.І пам’ятайте, що нехтування хворобою може призвести до тяжкого перебігу хвороби та виникнення ускладнень.