Гіпертонія – причини, симптоми та лікування



Наталя Іванівна Петелицька,

лікар-терапевт

Перше характеризує тиск у кровоносних судинах у момент скорочення чи стиснення серцевого м’яза, а друге – тиск у судинах, коли між двома скороченнями серце перебуває у стані спокою.Якщо в процесі вимірювань протягом двох різних днів показник систолічного тиску 140 мм ртутного стовпа, а діастолічного 90 мм ртутного стовпа, то артеріальний тиск надмірно завищено.Сам цей факт у медичній термінології називається гіпертензією, причому лікарі ставлять пацієнту діагноз гіпертонія.Що таке гіпертонія?Гіпертонія – це захворювання серцево-судинної системи, що характеризує стійке підвищення тиску в артеріях. Ця патологія є системною, що негативно впливає на інші органи людини.Стрибок артеріального тиску на ранніх стадіях захворювання може особливо не відчуватися пацієнтом. Від ступеня тяжкості процесу перебігу артеріальної гіпертензії залежить деструктивний вплив на інші органи: ушкодження структури нирок, головного мозку, очей та серцевого м’яза.Симптоми гіпертоніїЩе з давніх-давен артеріальна гіпертонія має назву «тихий вбивця» тому, що часто патологія особливо не проявляється та протікає безсимптомно.Водночас певні ознаки гіпертонії все ж існують і їх прояв залежить від стадії перебігу гіпертонічної хвороби.Зокрема, до найпоширеніших симптомів гіпертонії можна віднести:• загальну слабкість;• кровоточивість носа;• біль у голові та навіть запаморочення;• порушення серцевого ритму;• прискорене биття серця;• погіршення зору;• відчутну пульсацію в області потилиці;• блювоту та нудоту;• відчуття внутрішньої напруги;• дзвін у вухах;• сплутаність свідомості;• біль у грудях і навіть м’язовий тремор.У разі появи хоча б одного з перерахованих вище симптомів єдиним правильним рішенням стане вимірювання артеріального тиску медичним фахівцем.Звичайно, в наші дні є можливість самостійно провести вимірювання тонометром. Проте обстеження під наглядом фахівця допоможе оперативно оцінити ризики та пов’язані з цим розлади.Причини гіпертоніїПричинами гіпертонії можуть бути такі фактори ризику:• постійні стреси;• вживання алкоголю та тютюнопаління;• недостатня фізична активність;• наявність надлишкової маси тіла чи ожиріння;• ненормований раціон (вживання великої кількості солі, великий вміст в їжі жирів та трансжирів, споживання у невеликих кількостях фруктів та овочів);• гормональний дисбаланс як у чоловіків, так і у жінок;• погані умови довкілля;• вживання деяких лікарських препаратів.Група ризикуСучасна медицина виділяє такі групи ризику гіпертонічної хвороби:• 4-а група (дуже високий рівень);• 3-я група (високий рівень);• 2-а група (середній рівень);• 1-а група (найнижчий рівень).У особливій групі ризику перебувають пацієнти віком понад 65 років з наявністю таких супутніх захворювань, як хвороби нирок і діабет.Варто відзначити важливість точного визначення виду гіпертонічної хвороби – інакше цілком реальний розвиток гіпертонічного кризу.Можливі ускладненняКрім іншого, серйозної шкоди гіпертонія завдає безпосередньо серцю. Надлишок тиску може позначитися на втраті еластичності стінок артерій і призвести до скорочення припливу кисню та крові до серцевого м’яза.В свою чергою, це може призвести до:• серцевої аритмії (і навіть раптової смерті);• болях у ділянці грудей (стенокардія);• серцевої недостатності (серцевий м’яз не справляється з доставленням кисню та крові іншим важливим органам);• інфаркту (відбувається блокування надходження крові до серця, що призводить до відмирання клітин серцевого м’яза від кисневого голодування);• інсульту (відбувається закорковування або розрив артерій, які забезпечують головний мозок киснем і кров’ю);• ниркової недостатності (ураження нирок).Процес діагностування гіпертонічної хвороби:1. Проводиться вимір артеріального тиску.2. Проведення електрокардіографії.3. Добовий моніторинг електрокардіограми при артеріальному тиску.4. Ультразвукове дослідження серця чи ехокардіографія.5. Ультразвукове дослідження черевної порожнини із нирками.Лікування гіпертоніїНасамперед лікар повинен вжити всіх необхідних заходів для зниження кров’яного тиску у пацієнта.Надалі підхід до терапії визначається виходячи з типу гіпертонічної хвороби. Та, лікування легкої та середньої форми може обійтися вживанням медикаментів, а при тяжкій гіпертонії не обійтися без призначення гіпотензивних засобів. У будь-якому випадку для поправки пацієнту необхідно внести деякі зміни у свій спосіб життя.Для профілактики гіпертонії та можливих ускладнень при даній патології необхідно вжити наступних заходів:• скоротити споживання солі (<5 грамів на день);• відмовитися від тютюнопаління;• скоротити до мінімуму споживання алкоголю;• регулярно виявляти фізичну активність;• збільшити частку овочів та фруктів у раціоні (правильне харчування при гіпертонії);• дотримуватися здорового сну (як мінімум 8 годин);• обмежити вживання продуктів з насиченими жирами та виключити зі складу продукцію, у складі якої є трансжири (дієта при гіпертонії);• тримати під контролем масу тіла;• регулярна перевірка та лікування високого кров’яного тиску;• контролювати та зменшити стресові стани;• лікування інших захворювань.Звернувшись за лікуванням гіпертонічної хвороби, ви отримаєте допомогу досвідченого спеціаліста.Записатися на консультацію слід при появі перших симптомів захворювання, оскільки патологію легше та ефективніше лікувати на початковому етапі.