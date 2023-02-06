Про найбільш поширені захворювання ЛОР органів

Мар’яна Кіншина,

лікар-отоларинголог

Хронічні захворювання потребують тривалої терапії, з'являються в результаті неякісного лікування гострих форм. Тому, щоб не допускати розвитку ускладнень, переходу захворювання в хронічну форму, потрібно не займатися самолікуванням, а вчасно звертатися за медичною допомогою.Найбільш поширені захворювання ЛОР органів: реніт, аденоїди, синусит.Риніт – нежить, який може бути викликаний респіраторною інфекцією, вірусом або може бути викликаний алергеном.Аденоіди – патологічне розростання лімфоїдної тканини носоглоткової мигдалини, частіше у дітей 3-10 років. Супроводжується утрудненням вільного носового дихання, хропінням під час сну. Веде до частих простудних захворювань і запалення в середньому вусі, зниження слуху, зміни голосу, невиразної мови, затримки розвитку, формування неправильного прикусу.Синусит – запалення, яке вражає одну або кілька додаткових пазух носа.Фронтальний синусит – запалення слизових в області лобових пазух.Гайморит – характеризується запаленням гайморових пазух. Його можуть спричинити травми носової перегородки, чужорідні тіла в носі, носові кровотечі.Захворювання вуха: отити, тимпаніти, евстахіїти, мастоїдити, сірчана пробка, сторонній предмет вуха, пошкодження травматичного характеру.Захворювання горла: ларингіти, фарингіти, хронічні тонзиліти та інші гострі і хронічні захворювання.Доброякісні пухлини глотки, гортані, порожнини носа. Грибкові захворювання різної локалізації.Можна виділити декілька чинників, які сприяють розвитку захворювань ЛОР органів:• переохолодження;• слабкий імунітет;• різкий перепад температур, сезонний перехід;• бактерії;• віруси, інфекції, основна причина сезонних хвороб;• алергічні реакції;• стресові ситуації;• вплив високої температури і хімічних речовин.Захворювання вуха, носа і горла часто є ускладненнями перенесених вірусних інфекцій і розвиваються на фоні ослабленого імунітету. Кожне з численних захворювань ЛОР-органів має свою симптоматику і клінічну картину. Особливу настороженість повинна викликати поява таких симптомів: постійний головний біль, збільшення підщелепних лімфовузлів, біль в горлі і у вухах, погіршення слуху та нюху, труднощі носового дихання, виділення з носа або вуха. Якщо після перенесеної простуди присутні відразу кілька перерахованих симптомів, то можна говорити про запущене запалення.Затягування лікування або самолікування будь якої ЛОР-патології може мати серйозні наслідки для здоров'я. Захворювання одного з цих органів може викликати ускладнення з боку іншого. Часто банальний нежить викликає такі ускладнення, як отит або гайморит. Тому лікування їх завжди повинно бути взаємопов'язаним і комплексним. Затяжні запальні процеси носа, вуха і горла також можуть викликати ураження інших органів: серця, нирок, суглобів. Крім того, анатомічна близькість до головного мозку і очей, розвинена іннервація і кровопостачання голови змушує розглядати ЛОР-захворювання як одні з найсерйозніших в плані розвитку небезпечних для життя ускладнень.Сучасні методи діагностики ЛОР-патології включають в себе лабораторні аналізи, ендоскопічні та комп'ютерні дослідження носа, горла, і вуха, ультразвук, пункції придаткових пазух.Лікування захворювань ЛОР органів може будуватися на різних принципах. Все залежить від конкретної ситуації і особливостей хвороби.Найважливішим завданням у лікуванні отоларінгологічних захворювань є недопущення переходу хвороби в хронічну форму.Залежно від гостроти хвороби застосовують терапевтичні (фізіопроцедури, лікування медикаментами, інгаляції), а також хірургічні методи лікування. Цей вид лікування застосовується при важких випадках, гострих запаленнях.Основні способи лікування ЛОР-хвороб:1. Застосування лікарських препаратів: при захворюваннях носа призначаються краплі в ніс, спреї; для горла – розчини для полоскання, спреї, таблетки для розсмоктування; для вух – антибактеріальні засоби і т.д.2. Якщо причиною розвитку запального процесу стали віруси, лікарі призначають противірусні препарати, які допомагають організму боротися з патогенними мікроорганізмами. При хворобах інфекційного і бактеріального характеру призначається терапія антибіотиками. При грибкових захворюваннях призначають протигрибкові препарати.3. Фізіотерапевтичні процедури: УФВ, лазерне лікування, інгаляції, світлолікування, електролікування, магнітотерапія, теплолікування, голкорефлексотерапія.4. Усунення симптомів фізичними методами: промивання носа, продування вух, усунення сірчаних пробок.5. Народні засоби лікування: настойки, трави для полоскання.6. Хірургічні способи.Згідно з даними статистики, захворювання ЛОР-органів зустрічаються досить часто. Серед причин звернення пацієнтів за медичною допомогою ангіни, алергічний риніт, гайморит і інші захворювання пазух носа, хвороби різних відділів вуха.Пацієнту важко визначити, яке саме захворювання у нього протікає. Займатися самодіагностикою не варто.Тому, зверніться до ЛОРа, якщо ви помічаєте такі симптоми:• закладеність в носі;• біль у вусі;• риніт (нежить);• дзвін у вухах, закладеність вуха після купання;• зниження слуху;• біль в горлі і кашель;• втрата голосу;• хворобливість при ковтанні їжі;• рясні слизові виділення з носа.Також огляд ЛОРа може знадобитися, якщо у вас є відчуття чужорідного тіла в носі або горлі.Не забувайте, що в рамках профілактичного огляду, консультація отоларинголога повинна проводитися щорічно для раннього виявлення можливих патологій і захворювань.Якщо говорити про профілактику, вона полягає в наступних заходах: здорова фізична активність, щоденне заняття дихальною гімнастикою, загартовування, повноцінний сон, душевний спокій, збалансоване харчування, своєчасне і правильне лікування простудних захворювань. Для профілактики загострень хронічних захворювань рекомендовано робити точковий масаж.Для попередження хронічних захворювань слизової і придаткових пазух носа і носоглотки рекомендується щодня промивати ніс підсоленою водою.Своєчасно встановлений діагноз – запорука найшвидшого і повного одужання!