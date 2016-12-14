Де і як болить серце

Розмовляла

Анна БУКОВСЬКА

– Давайте розберемося, чому ж і де болить серце і які на те є причини.Боліти в грудях може з різних причин. Більшість з них – безневинні, але є біль, який може бути передвісником катастрофи – це стенокардія.Вона виникає внаслідок недостатнього кровопостачання (а отже і надходження кисню) до серцевого м’яза – міокарда. Це прояв ішемічної хвороби серця.Стенокардія – біль за грудиною, в лівому плечі, під лівою лопаткою, що виникає при фізичному або психо-емоційному перенапруженні, часто – давлючий або пекучий, супроводжується відчуттям страху і триває до 20 хвилин. Прийом нітрогліцерину блокує біль протягом 1-3 хвилин. Такі болі є найнебезпечнішими, оскільки можуть призвести до розвитку загрозливих для життя ускладнень – інфаркту міокарда, шлуночкових порушень ритму.Далеко не всі причини болю в області серця пов’язані із захворюваннями самого серця. Вони можуть виникати при остеохондрозі грудного відділу хребта, запаленні реберно-грудинного зчленування, захворюваннях шлунково-кишкового тракту.Болі, що виникають безпосередньо в серці пов’язані з розвитком у пацієнта ішемічної хвороби (стенокардія) або запальними захворюваннями серця, вродженими і набутими вадами, вегето-судинною дистонію (кардіалгія).Кардіалгія виникає при запальних захворюваннях серця, вадах серця, вегето-судинній дистонії. Такі болі зазвичай неінтенсивні, тривалі, ниючого або колючого характеру. Іноді виснажують пацієнта, але не призводять до серйозних ускладнень.Дуже часто причини болю в області серця не пов’язані з хворобами самого серця. Якщо цей біль змінюється при нахилі і поворотах тулуба, глибокому вдиху або видиху, русі рук, триває більше 30 хвилин, а прийом нітрогліцерину не полегшує стан протягом 1-3 хвилин, то найімовірніше він обумовлений остеохондрозом.Біль за грудиною, що виникає в положенні лежачи або після нахилів тулуба, після прийому їжі, може бути пов’язаний з хворобами шлунково-кишкового тракту.Для уточнення причини болю в області серця необхідно проконсультуватися з лікарем кардіологом і провести обстеження пацієнта. При дослідженні діяльності серця обов’язковим є проведення електрокардіограми (ЕКГ), ехокардіографії (ультразвукове дослідження серця), іноді необхідне проведення тредміл-тесту (запис електрокардіограми при фізичному навантаженні) і / або холтерівський моніторинг ЕКГ (запис ЕКГ протягом доби).Для виключення болів в області серця, пов’язаних із захворюваннями шлунково-кишкового тракту або хребта можуть бути рекомендовані консультації невролога та гастроентеролога.Перераховані нижче захворювання можуть бути причиною ваших скарг:• вертеброкардіальний синдром при патології грудного або шийного відділу хребта;• хвороби м’язів грудної клітки і хребта, суглобів;• остеоартроз хребта;• остеохондроз хребта;• спондилоартрити грудного і шийного відділу хребта;• спондилоартропатии грудного відділу хребта;• радикулопатії грудного рівня;• відображені болі з шийного відділу хребта;• захворювання реберно-хребцевих суглобів, ребер;• остеопороз;• перелом ребер;• стенокардія напруги;• інфаркт міокарда;• аневризма аорти що розшаровується;• тромбоемболія легеневої артерії;• рак легені;• пухлини спинного мозку;• плеврит;• пневмонія;• медиастиніт;• перикардит;• пневмоторакс;• пролапс мітрального клапана;• езофагоспазм;• рефлюкс-езофагіт;• оперізуючий лишай;• хвороби щитовидної залози;• інфекція сечових шляхів;• депресія;• тривожні розлади;• нейроциркуляторна дистонія;• гіпертрофічна кардіоміопатія;• міокардит;• артеріальна гіпертензія;• стеноз гирла аорти.– Пацієнтам з існуючою у них ішемічною хворобою серця (ІХС) варто постійно консультуватися у лікаря-кардіолога, контролювати артеріальний тиск, дотримуватися здорового способу життя та отримувати оптимальну медикаментозну терапію. В будь-якому випадку погіршення самопочуття, біль в області серця, його іррадіація в інші частини тіла – привід звернутися до сімейного лікаря, кардіолога та проконсультуватися з ним.Якщо у людини немає змін пульсу, відчуття аритмії та наявний хороший артеріальний тиск (120/80), варто відвідувати кардіолога раз на два роки після 40 років. До кардіолога варто звертатися при істинних порушеннях ритму, змінах артеріального тиску, браку повітря, болю в грудині (особливо, коли він віддає в руку або в шию), а також при неможливості переносити фізичні навантаження.Профілактика серцево-судинних захворювань одна з ключових складових сучасної медицини і зокрема кардіології, оскільки серцево-судинні захворювання (ССЗ) посідають провідне місце у структурі захворюваності та смертності населення світу.Доведено, що відмова від паління, обмеження вживання алкоголю та солі, регулярна фізична активність знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Важлива роль належить також раціональному харчуванню (рекомендується збільшити вживання овочів та фруктів, нежирних кисломолочних продуктів, обмежити споживання жирної та смаженої їжі, продуктів харчування, що містять багато холестерину), контролю маси тіла та рівня холестерину. Ризик виникнення серцево-судинних хвороб можна також знизити за допомогою профілактики або лікування гіпертонії, цукрового діабету, дисліпідемії.Бережіть себе та своє серце.