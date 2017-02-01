Пам'яті першого президента "ДРУЖБИ"

nus.in.ua, 24 лютого 2017, 13:38

18–19 лютого у спортзалі Навчального центру НГУ відбувся міжобласний турнір з міні-футболу пам'яті першого президента ФК «Дружба» Зеновія Дудара.

У турнірі взяли участь ФК «Фенікс-Стефано» с. Підмонастир, ФК «Старт» с. Розворяни, ФК «Містечко» м. Золочів, ФК «Шахта» с. Новоселище, «Темп» с. Плугів, ДЮСШ «Олімп» м. Золочів, «Динамо» м. Золочів, ФК «Суходоли» с. Суходоли. Турнір проводився по круговій системі у двох групах згідно з існуючими правилами з міні-футболу ФІФА.

Перемогу на турнірі здобула команда Золочівської ДЮСШ «Олімп», яка у фіналі здолала «Суходоли» з рахунком 3:0. У боротьбі за третє місце «Шахта» з Новоселища перемогла «Темп» з Плугова (4:3).

Кращим воротарем турніру став Юрій Сурман (ФК «Суходоли»), кращим захисником – Роман Бардокін (ФК «Шахта»), кращим нападником – Олег Лашин («Темп»), і кращим гравцем – Ярослав Волошин (ДЮСШ «Олімп»).



Підготувала

Ірина ДОМАРЕЦЬКА