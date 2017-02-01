27 лютого
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Пам'яті першого президента "ДРУЖБИ"

nus.in.ua, 24 лютого 2017, 13:38
0
7
Роздрукувати
Пам'яті першого президента

18–19 лютого у спортзалі Навчального центру НГУ відбувся міжобласний турнір з міні-футболу пам'яті першого президента ФК «Дружба» Зеновія Дудара.
У турнірі взяли участь ФК  «Фенікс-Стефано» с. Підмонастир, ФК «Старт» с. Розворяни, ФК «Містечко» м. Золочів, ФК «Шахта» с. Новоселище, «Темп» с. Плугів, ДЮСШ «Олімп» м. Золочів, «Динамо» м. Золочів, ФК «Суходоли» с. Суходоли. Турнір проводився по круговій системі у двох групах згідно з існуючими правилами з міні-футболу ФІФА.
Перемогу на турнірі здобула команда Золочівської ДЮСШ «Олімп», яка у фіналі здолала «Суходоли» з рахунком 3:0. У боротьбі за третє місце «Шахта» з Новоселища перемогла «Темп» з Плугова (4:3).
Кращим воротарем турніру став Юрій Сурман (ФК «Суходоли»), кращим захисником – Роман Бардокін (ФК «Шахта»), кращим нападником – Олег Лашин («Темп»), і кращим гравцем –  Ярослав Волошин (ДЮСШ «Олімп»).

Підготувала
 Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

На Тернопільщині відбувся турнір з міні-футболу серед учнів

На Тернопільщині відбувся турнір з міні-футболу серед учнів263

Перемоги вихованців золочівської ДЮСШ

Перемоги вихованців золочівської ДЮСШ303

Перемогли «Княжі лани»

Перемогли «Княжі лани»528

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.