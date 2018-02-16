Небезпека безконтрольного призначення антибіотиків

Антибіотики – це речовини мікробного, рослинного й тваринного походження, котрі мають високу протимікробну активність та широко застосовуються у медицині. Ми покладаємось на антибіотики при низці інфекційних захворювань, під час хірургічних втручань, коли є ризик розвитку серйозних ускладнень тощо.

У випадку безконтрольного призначення антибіотиків виникає антибіотикорезистентність – коли бактерії стають стійкими до антибіотиків, а значить більш небезпечними, ніж їх попередники. Оскільки бактерії, як і будь – які інші живі організми, прагнуть жити і відтворювати собі подібних – вони навчилися пристосовуватись в умовах впливу на них антибактеріальних препаратів. Захворювання, що викликані стійкими до антибіотиків збудниками, протікають важче та часто супроводжуються значними ускладненнями та можливим летальним наслідком. Наприклад, стійкість бактерій може виникнути, якщо людина п’є антибіотики «щоб застрахуватися» або покинула курс препарату раніше і певна кількість бактерій могла вижити. І потім, коли ви дійсно захворієте, антибіотик просто не буде діяти. Ми вже маємо антибіотикорезистентні бактерії. Наприклад, метицилін – резистентні золотисті стафілококи, ванкоміцин – резистентні ентерококи, резистентність до антибіотиків проти туберкульозу. Як правило до цього призводить відсутність бажання звернутись за медичною допомогою та самолікування.

Багато людей вважає, що грип, ГРВІ та інші інфекції вірусної етіології можна лікувати антибіотиками. Чи, наприклад, появився кашель чи температура більше трьох днів – і відразу приймають антибіотик. Так робити не слід! Потрібно пам’ятати, що антибіотики не діють на віруси, тому поставити відповідний діагноз, визначити – це вірусна чи бактеріальна інфекція і призначати антибіотики може лише лікар відповідно до чинних рекомендацій доказової медицини і тільки в тому випадку, якщо вони дійсно необхідні. Для цього лікар може також призначити лабораторне дослідження, щоб встановити до яких саме антибіотиків чутлива бактерія, щоб визначити, який саме препарат допоможе в конкретному випадку. Бактеріологічне дослідження проводиться декілька днів, що залежить від складності ідентифікації збудника. Тому лікар може призначити антибіотики широкого спектру дії вже з першого дня захворювання, а після завершення бактеріологічного дослідження внести корективи у лікування. Антибіотики — дуже серйозні препарати й призначати їх собі самостійно небезпечно, тому не займайтесь самолікуванням та будьте здорові!

Р. Б. Квасниця, лікар–епідеміолог Золочівського МВ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

