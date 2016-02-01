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САПЕР – ПРОФЕСІЯ НЕБЕЗПЕЧНА

nus.in.ua, 28 липня 2017, 10:55
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САПЕР – ПРОФЕСІЯ НЕБЕЗПЕЧНА

У Навчальному центрі Національної гвардії України розпочалась підготовка фахівців інженерної служби.
З метою підвищення професіоналізму, враховуючи вимоги сьогодення та міжнародні стандарти, запроваджено освітню діяльність згідно професії «Сапер (розмінування)» відповідно до державного стандарту. Це дає змогу військовослужбовцям отримати диплом державного зразка.
Курс навчання фахівців включає: ведення вибухових робіт, організація розмінування місцевості, виявлення і знешкодження вибухонебезпечних предметів, пошук та знешкодження саморобних вибухових пристроїв та речовин.
Для підготовки гвардійців залучаються досвідчені викладацькі кадри, які проводять заняття з особовим складом під гаслом «Сапер попереду перших.»
На сьогоднішній день дуже важливим є питання мінної безпеки та протидії вибухонебезпечним пристроям. Пройшовши курс навчання, військовослужбовці Національної гвардії зможуть впевнено боротись з "підступним" ворогом.

Підполковник 
Павло Гаврилів
Фото майора 
Романа Сидоровича

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