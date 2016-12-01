nus.in.ua, 19 квітня 2018, 16:50

Навчальний центр НГУ відвідали представники операції UNIFIER Збройних сил Канади в Україні та інструктор групи радників з питань доктрини і освіти DEAG офісу оборонного співробітництва при посольстві США в Україні. Головний старшина полку операції UNIFIER – сержант-майор Джеймс Геберт зауважив: «Наша команда, протягом кількох днів, мала нагоду спостерігати, як відбуваються теоретичні та практичні навчання сержантського складу і ми були приємно вражені рівнем підготовки у Навчальному центрі Національної гвардії України, а також тим, яким чином тут проходять заняття».

Впродовж чотирьох днів перебування у Навчальному центрі НГУ представники іноземної делегації побували на практичних заняттях з професійно-психологічної підготовки, тактичної та військово-медичної підготовки, управління підрозділом у повсякденній діяльності та вогневої підготовки, а також ознайомились із підготовкою ліцензійної групи саперів.

В ході проведення занять відпрацьовувались питання ефективних комунікативних технологій в роботі сержантського складу, способи, принципи та методи спілкування, установлення контакту з підлеглими в різних умовах службово-бойової діяльності, врегулювання конфліктів та методи їх попередження, а також методи прийняття організаційних рішень.

Перебуваючи на військовому стрільбищі, представники делегації спостерігали за виконанням гвардійцями вправ стрільб згідно з курсом стрільб зі штатної стрілецької зброї на фоні тактичної обстановки вдень, виконанням вправи метання ручних осколкових гранат, надання медичної допомоги в тактичних умовах, послідовністю та змістом роботи командира відділення після отримання завдання на дії в сторожовому посту та порядок роботи сапера з технічними засобами розвідки вибухонебезпечних предметів, їх пошук та виявлення.

Начальник відділу військової освіти та наукової роботи управління бойової та спеціальної підготовки полковник Головного управління Національної гвардії України Сергій Капелюшний зазначив: «Зустріч пройшла доволі продуктивно. Під час візиту зарубіжними колегами були надані рекомендації та визначені подальші напрямки підготовки військовослужбовців Національної гвардії України».

На завершення свого перебування закордонні гості дали високу оцінку якості організації навчання як в Навчальному центрі, так і в Національній гвардії загалом.



Група інформації та комунікації Навчального центру НГУ