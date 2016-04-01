Розпочалась підготовка водіїв

nus.in.ua, 17 лютого 2017, 13:25

Для отримання спеціальності водія категорії Д, СЕ до Навчального центру Національної гвардії України прибуло понад 20 військовослужбовців з різних військових частин НГУ.

Протягом 1,5 місяця навчання гвардійці підвищуватимуть свій професійний рівень і вдосконалюватимуть свої навички та вміння.

Щоденно на найсучаснішому уніфікованому тренажерному комплексі підготовки військових спеціалістів водії теоретично вивчають будову автобусів та вантажних автомобілів, правила дорожнього руху.

Завдяки сучасним технологіям, які використані при розробці даного тренажерного комплексу, військовослужбовці виконують водіння на тренажерах в комплексі з пультом дистанційного керування.

Незважаючи на погодні умови, набуті знання гвардійці практично відпрацьовують на автодромі Навчального центру під керівництвом водіїв – інструкторів навчального батальйону по підготовці фахівців автомобільної служби.





майор Роман Сидорович

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