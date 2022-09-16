Український бренд одягу "Авіація Галичини" – у Золочеві

Міський голова Золочева Ігор Гриньків зустрівся із представниками компанії. За словами міського голови, вони спільно обговорили потрібність розвивати нашу промисловість, забезпечувати робочі місця і разом працювати на перемогу!

«Український бренд одягу, натхненний новою українською армією, – так говорять про себе засновники бренду. – Армією, яку ми мали колись і знову маємо зараз через потребу захищати свої кордони. Армію, що стає новим символом нашої свободи.Ми розробили серію поло про українську авіацію, як частину цієї армії. Часто ти носиш поло і не маєш відношення до того, що там зображено чи написано. Наші поло роблять тебе частиною нових українських цінностей! У 2015 році Україна у світі асоціюється зі словом Свобода. А що може бути моднішим за свободу! Свобода завжди в тренді. Авіація Галичини — одяг для тих, хто відчуває крила за плечима, або хтів би…». З гордістю зроблено в Україні. Це одяг для тих, хто відчуває крила за плечима! Свобода завжди в тренді. Засновники вбачають місію, щоб показати, що українське це якісне та надійне!