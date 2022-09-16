Новини Золочівщини
12:28, 02 листопада 2022
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Український бренд одягу "Авіація Галичини" – у Золочеві

Український бренд одягу
Gazeta
Фото: НУС

Український бренд одягу "Авіація Галичини" – у Золочеві

 


У Золочеві розташований один із швейних цехів українського бренду одягу «Авіація Галичини». Одягу, який вже знають не лише в цілій Україні, а і за кордоном.
Бренд створений в 2014 році, після початку війни і, власне, натхненний новою українською армією.
Міський голова Золочева Ігор Гриньків зустрівся із представниками компанії. За словами міського голови, вони спільно обговорили потрібність розвивати нашу промисловість, забезпечувати робочі місця і разом працювати на перемогу!
 

Український бренд одягу "Авіація Галичини" – у Золочеві

 

 
«Український бренд одягу, натхненний новою українською армією, – так говорять про себе засновники бренду. – Армією, яку ми мали колись і знову маємо зараз через потребу захищати свої кордони. Армію, що стає новим символом нашої свободи.
Ми розробили серію поло про українську авіацію, як частину цієї армії. Часто ти носиш поло і не маєш відношення до того, що там зображено чи написано. Наші поло роблять тебе частиною нових українських цінностей! У 2015 році Україна у світі асоціюється зі словом Свобода. А що може бути моднішим за свободу! Свобода завжди в тренді. Авіація Галичини — одяг для тих, хто відчуває крила за плечима, або хтів би…». З гордістю зроблено в Україні. Це одяг для тих, хто відчуває крила за плечима! Свобода завжди в тренді. Засновники вбачають місію, щоб показати, що українське це якісне та надійне!

Український бренд одягу "Авіація Галичини" – у Золочеві

 

 
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