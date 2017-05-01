День міста Золочева. Конкурс малюнка, показ моделей жіночого одягу.

У рамка святкування Дня міста відбувся конкурс малюнка на асфальті, показ моделей жіночого одягу. Переглядайте у відео.

У рамка святкування Дня міста відбувся конкурс малюнка на асфальті, показ моделей жіночого одягу. Переглядайте у відео.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.