Новини Золочівщини
08:54, 27 тра 2022
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У Золочеві з’явилась вулиця Президента Качинського

У Золочеві з’явилась вулиця Президента Качинського
Gazeta
Фото: НУС
У Золочеві з’явилась вулиця Президента Качинського. Вулицю Красова названо іменем загиблого в авіакатастрофі президента Польщі Леха Качинського. Відповідне рішення про перейменування вулиці ухвалили депутати Золочівської міської ради під час чергового засідання 26 травня 2022 року.
– Це насамперед вираження нашої поваги, яку ми хочемо передати польському народу за підтримку України в час російсько-української війни. Лех Качинський – це та людина, яка відстоювала та підтримувала, і фактично була ініціатором українсько-польського діалогу. Починаючи з «Солідарності» – політичної сили, яка вивела Польщу вперед та дала можливість провести реформи, будучи мером Варшави, а потім, ставши президентом – він фактично зробив так, що сьогодні Україна також долучається до Європейського Союзу, – зазначив міський голова Золочева Ігор Гриньків. – Вулиця Президента Леха Качинського у Золочеві – одна з центральних вулиць у місті, що сполучає бульвар Сковороди, де знаходиться пам’ятка Національного значення Костел Успіння Пресвятої Діви Марії та вулицю Шашкевича. Вулицю реконструйовано в рамках комплексної реконструкції історичної частини Золочева. Також плануємо згодом встановити тут меморіальну таблицю пам’яті Президента Качинського.
Також депутати Золочівської міської ради перейменували ряд інших вулиць у Золочеві. Зокрема, вул. Тімірязєва на вул. Євгена Петрушевича. Вулиця Гастелло носитиме ім’я Короля Данила. Вулицю Пушкіна з врахуванням думки мешканців названо Поштовою, а провулок Пушкіна – вулицею Лемківською.
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