Новини Золочівщини
Нові тротуари та відремонтовані дороги
У Золочеві ремонтують дороги. Цього тижня розпочато роботи із капітального ремонту дорожнього покриття на вулиці Феньвеші та Міцкевича.
Микола ТЕРШОВЧИН, депутат Золочівської міської ради, ПП «Об’єднання Самопоміч»:
– Депутати Золочівської міської ради завжди дослухаються до потреб мешканців і в міру можливостей міського бюджету планують роботи у місті. Цього літа особливо приємно, що поруч із дитячою лікарнею на вулиці Степана Тудора за кошти міського бюджету прокладено новий тротуар. Є нова тротуарна доріжка і на вулиці Пушкіна, Феньвеші, Мазепи, Тімірязєва. Всі ці вулички є доволі навантажені як пішоходами, так і транспортом. Мені дуже часто доводилось чути від моїх пацієнтів, від моїх виборців про потребу у ремонті як вулиць, так і пішохідних доріжок. Фахівцями Золочівської міської ради було визначено ділянки доріг у центральній частині міста, де потрібно зробити поточний ямковий ремонт дорожнього покриття, а де – і капітальний. Так нещодавно пневмо-струменевим методом було поремонтовано вулицю Пушкіна та прилеглі вулиці. Гірша ситуація на вулиці Міцкевича та Феньвеші. Тут є ділянки, де потрібно проводити капітальний ремонт, знімати старий шар асфальту і прокладати новий. Звісно, що хотілось би робити більше, в більших об’ємах, але маємо всі розуміти, що цьогоріч значно зменшились надходження до міського бюджету через звільнення від податків підприємців через коронавірус. Дуже сподіваюсь, що ситуація зміниться на краще.
Леся ГОРГОТА
Фото автора
Микола ТЕРШОВЧИН, депутат Золочівської міської ради, ПП «Об’єднання Самопоміч»:
– Депутати Золочівської міської ради завжди дослухаються до потреб мешканців і в міру можливостей міського бюджету планують роботи у місті. Цього літа особливо приємно, що поруч із дитячою лікарнею на вулиці Степана Тудора за кошти міського бюджету прокладено новий тротуар. Є нова тротуарна доріжка і на вулиці Пушкіна, Феньвеші, Мазепи, Тімірязєва. Всі ці вулички є доволі навантажені як пішоходами, так і транспортом. Мені дуже часто доводилось чути від моїх пацієнтів, від моїх виборців про потребу у ремонті як вулиць, так і пішохідних доріжок. Фахівцями Золочівської міської ради було визначено ділянки доріг у центральній частині міста, де потрібно зробити поточний ямковий ремонт дорожнього покриття, а де – і капітальний. Так нещодавно пневмо-струменевим методом було поремонтовано вулицю Пушкіна та прилеглі вулиці. Гірша ситуація на вулиці Міцкевича та Феньвеші. Тут є ділянки, де потрібно проводити капітальний ремонт, знімати старий шар асфальту і прокладати новий. Звісно, що хотілось би робити більше, в більших об’ємах, але маємо всі розуміти, що цьогоріч значно зменшились надходження до міського бюджету через звільнення від податків підприємців через коронавірус. Дуже сподіваюсь, що ситуація зміниться на краще.
Леся ГОРГОТА
Фото автора
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