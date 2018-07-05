Нові тротуари та відремонтовані дороги

– Депутати Золочівської міської ради завжди дослухаються до потреб мешканців і в міру можливостей міського бюджету планують роботи у місті. Цього літа особливо приємно, що поруч із дитячою лікарнею на вулиці Степана Тудора за кошти міського бюджету прокладено новий тротуар. Є нова тротуарна доріжка і на вулиці Пушкіна, Феньвеші, Мазепи, Тімірязєва. Всі ці вулички є доволі навантажені як пішоходами, так і транспортом. Мені дуже часто доводилось чути від моїх пацієнтів, від моїх виборців про потребу у ремонті як вулиць, так і пішохідних доріжок. Фахівцями Золочівської міської ради було визначено ділянки доріг у центральній частині міста, де потрібно зробити поточний ямковий ремонт дорожнього покриття, а де – і капітальний. Так нещодавно пневмо-струменевим методом було поремонтовано вулицю Пушкіна та прилеглі вулиці. Гірша ситуація на вулиці Міцкевича та Феньвеші. Тут є ділянки, де потрібно проводити капітальний ремонт, знімати старий шар асфальту і прокладати новий. Звісно, що хотілось би робити більше, в більших об’ємах, але маємо всі розуміти, що цьогоріч значно зменшились надходження до міського бюджету через звільнення від податків підприємців через коронавірус. Дуже сподіваюсь, що ситуація зміниться на краще.