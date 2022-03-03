Новини Золочівщини
У Львові та області тимчасово не працюють лінії «101», «103» та «112»
Про це повідомив заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін у Facebook.
Поки фахівці відновлюють їхню роботу, для виклику «швидкої» користуйтесь цими номерами телефонів:
+380679058744
+380679058561
Викликати ДСНС можна за номерами:
для абонентів Київстар +380969632583
для абонентів Lifecell +380639815841 та +380639812547
для абонентів Vodafon +380995218203
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