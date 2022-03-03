У Львові та області тимчасово не працюють лінії «101», «103» та «112»



Про це повідомив заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін у Facebook.



Поки фахівці відновлюють їхню роботу, для виклику «швидкої» користуйтесь цими номерами телефонів:



+380679058744

+380679058561



Викликати ДСНС можна за номерами:



для абонентів Київстар +380969632583

для абонентів Lifecell +380639815841 та +380639812547

для абонентів Vodafon +380995218203

