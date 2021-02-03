Новини Золочівщини
19:42, 18 квітня 2021
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Помер голова Золочівської районної ради Львівської області Ігор Криськів

Помер голова Золочівської районної ради Львівської області Ігор Криськів
Gazeta
Фото: НУС
Помер голова Золочівської районної ради Львівської області Ігор Криськів. Про це повідомив депутат Львівської обласної ради від партії «ЄС» Олександр Ганущин на своїй Facebook-сторінці.
Ігор Криськів народився 26 березня 1962 року у селищі Підкамінь Бродівського району Львівської області.
2 грудня 2020 року обраний на посаду голови Золочівської районної ради.
Член Політичної партії «Європейська солідарність».
Обирався депутатом місцевих рад різних рівнів.
Чин панахиди відбудеться 19 квітня, в смт. Підкамінь о 18 год., чин похорону – 20 квітня, о 12 год. у церкві Успіння Пресвятої Богородиці смт. Підкамінь.
 
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