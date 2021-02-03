Новини Золочівщини
Помер голова Золочівської районної ради Львівської області Ігор Криськів
Помер голова Золочівської районної ради Львівської області Ігор Криськів. Про це повідомив депутат Львівської обласної ради від партії «ЄС» Олександр Ганущин на своїй Facebook-сторінці.
Ігор Криськів народився 26 березня 1962 року у селищі Підкамінь Бродівського району Львівської області.
2 грудня 2020 року обраний на посаду голови Золочівської районної ради.
Член Політичної партії «Європейська солідарність».
Ігор Криськів народився 26 березня 1962 року у селищі Підкамінь Бродівського району Львівської області.
2 грудня 2020 року обраний на посаду голови Золочівської районної ради.
Член Політичної партії «Європейська солідарність».
Обирався депутатом місцевих рад різних рівнів.
Чин панахиди відбудеться 19 квітня, в смт. Підкамінь о 18 год., чин похорону – 20 квітня, о 12 год. у церкві Успіння Пресвятої Богородиці смт. Підкамінь.
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