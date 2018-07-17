В Укрпошті розповіли, як отримати пенсію у воєнний час — інструкція



У державній Укрпошті подали інструкцію, як отримати пенсію у воєнний час.



В Укрпошті запевнили, що громадяни України, які отримували пенсії та субсидії через пошту та перебувають на своєму постійному місці проживання, можуть очікувати на свою пенсію, соцвиплату та субсидію вдома або забрати її у відділенні пошти.



Про це йдеться у повідомленні державної компанії.



Водночас у компанії попередили, що дати виплат можуть бути перенесені залежно від стану бойових дій.



Перевірити роботу відділень Укрпошти можна на сайті держкомпанії.

Як можуть отримати виплати українці, які залишили місця постійного проживання



Зателефонувати:



в контакт-центр Укрпошти за телефоном 0 800 300 545 та вибрати кнопку 2 — розділ Пенсії, соціальні виплати та субсидії ( Всі дзвінки безкоштовні);

до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, розміщеними за посиланням https://www.facebook.com/pfu.gov.ua або передайте інформацію через електронний кабінет.



Повідомити про необхідність отримання пенсії, допомоги за іншою адресою та передати інформацію:



прізвище, ім'я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;

адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;

паспортні дані ( серія та номер паспорта);

номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;

спосіб отримання виплати ( на відділення або на домашню адресу)

нова адреса доставки: індекс відділення Укрпошти або адреса тимчасового проживання;



Громадяни, які отримують пенсію або допомогу поштовим переказом, також повинні додатково повідомити оператора код переказу, отриманий у смс-повідомленні.



Кошти буде виплачено за заявленою адресою проживання протягом декількох днів.



Для громадян, які не визначилися з місцем отримання переказу та готові отримати гроші в будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти, повинні повідомити про це оператора.