В Україні запустили додаток «Повітряна тривога»: як ним скористатися



В Україні запустили додаток «Повітряна тривога», який сповіщатиме про небезпеку у конкретному регіоні.



Додаток створений українською технологічною компанією Ajax Systems за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.



Завантажити: у Google Play Market та AppStore.



Як скористатися?



1. Встановіть застосунок через Google Play Market або AppStore.



2. Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.



3. Виберіть область, у межах якої хочете отримувати сповіщення.Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог.



Застосунок оперативно інформуватиме про початок і закінчення тривоги. А також надсилатиме користувачам максимально гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони, навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона.



У додатку вже доступні Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області. Список буде поповнюватись.



Бережіть себе і близьких, не ігноруйте повідомлення про небезпеку, спускайтесь у сховища!