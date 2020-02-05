Новини Золочівщини
13:26, 01 березня 2022
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В Україні запустили додаток «Повітряна тривога»: як ним скористатися

В Україні запустили додаток «Повітряна тривога»: як ним скористатися
Gazeta
Фото: НУС

В Україні запустили додаток «Повітряна тривога», який сповіщатиме про небезпеку у конкретному регіоні.

Додаток створений українською технологічною компанією Ajax Systems за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Завантажити: у Google Play Market та AppStore.

Як скористатися?

1. Встановіть застосунок через Google Play Market або AppStore.

2. Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.

3. Виберіть область, у межах якої хочете отримувати сповіщення.Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог.

Застосунок оперативно інформуватиме про початок і закінчення тривоги. А також надсилатиме користувачам максимально гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони, навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона.

У додатку вже доступні Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області. Список буде поповнюватись.

Бережіть себе і близьких, не ігноруйте повідомлення про небезпеку, спускайтесь у сховища!
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