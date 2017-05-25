Триває тестування безкоштовного додатку «пРРОсто»

За інформацією пресслужби Державної податкової служби України, близько 3000 користувачів вже тестують програмний РРО "пРРОсто”, який розроблений ДПС спільно з Офісом ефективного регулювання (BRDO). Додаток працює тільки в режимі "онлайн”. Наступні релізи будуть виходити після затвердження нормативної бази та опрацювання пропозицій і зауважень тестувальників. Програмне рішення для смартфонів та планшетів з операційними системами Android та iOS вже доступне для зареєстрованих тестувальників. Незабаром, додаток буде доступний для завантаження з Google Playmarket та App Store без додаткових запитів. Запис на тестування

За інформацією пресслужби Державної податкової служби України, близько 3000 користувачів вже тестують програмний РРО "пРРОсто”, який розроблений ДПС спільно з Офісом ефективного регулювання (BRDO).

Додаток працює тільки в режимі "онлайн”. Наступні релізи будуть виходити після затвердження нормативної бази та опрацювання пропозицій і зауважень тестувальників.

Програмне рішення для смартфонів та планшетів з операційними системами Android та iOS вже доступне для зареєстрованих тестувальників. Незабаром, додаток буде доступний для завантаження з Google Playmarket та App Store без додаткових запитів.

Запис на тестування відбувається на сайті https://prrosto.kmu.gov.ua/

Пропозиції та зауваження можна надіслати безпосередньо через додаток «пРРОсто».



Пілотний проект ДПС «Пошук акцизної марки»



З метою запровадження та вдосконалення нових електронних сервісів Державна податкова служба України за підтримки Міністерства фінансів України запустила пілотний проєкт електронного сервісу «Пошук акцизної марки».

За допомогою цього електронного сервісу українці зможуть перевіряти легальність походження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також здійснювати громадський контроль за обігом підакцизних товарів. Зокрема, послуга дає можливість самостійно визначити дату видачі марки акцизного податку, а також суб’єкта господарювання, який її отримав.

Електронний сервіс «Пошук акцизної марки» працює у тестовому режимі. Ознайомитися з його роботою можна за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.

Свої пропозиції щодо покращення та вдосконалення сервісу можна надсилати на електронну адресу tax.excise@tax.gov.ua.



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львіській області