Новини Золочівщини
СБУ викрила фінансові махінації на стратегічному обєкті Міноборони: завдано збитків на понад 800 тис. грн
На Львівщині Спецслужба викрила корупційну схему незаконного збагачення, яка діяла в одній із квартирно-експлуатаційних частин Львівщини, що підпорядковується Міністерству оборони України.
Оперативниками встановлено, що посадовці вказаної установи вносили недостовірні дані в акти прийому-передачі стосовно опалювальних площ будівель (по факту теплопостачання не відбувалось). Та надалі безпідставно перераховували на рахунки надавача послуг державні кошти.
Така протиправні діяльність завдала бюджету збитків на суму понад 800 тис грн.
Наразі, начальнику КЕВ однієї з областей України (раніше заступник начальника КЕЧ Яворівського району) оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення причетності інших посадових осіб КЕЧ району та Міноборони України до вказаної протиправної діяльності.
Викриття проводили оперативники Управління СБУ у Львівській області спільно з слідчими ТУ ДБР у м. Львів за процесуального керівництва Львівської спеціалізована прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
Оперативниками встановлено, що посадовці вказаної установи вносили недостовірні дані в акти прийому-передачі стосовно опалювальних площ будівель (по факту теплопостачання не відбувалось). Та надалі безпідставно перераховували на рахунки надавача послуг державні кошти.
Така протиправні діяльність завдала бюджету збитків на суму понад 800 тис грн.
Наразі, начальнику КЕВ однієї з областей України (раніше заступник начальника КЕЧ Яворівського району) оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення причетності інших посадових осіб КЕЧ району та Міноборони України до вказаної протиправної діяльності.
Викриття проводили оперативники Управління СБУ у Львівській області спільно з слідчими ТУ ДБР у м. Львів за процесуального керівництва Львівської спеціалізована прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
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