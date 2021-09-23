На Львівщині очікуються пориви вітру до 27 м/с і значні опади

У неділю, 30 січня, і в понеділок, 31 січня на Львівщині очікуються пориви вітру до 27 м/с (100 км/год) і значні опади. Через погіршення погодних умов на території області оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення ЛОДА.



Найвітряніше буде удень 30 січня – 25-27 м/с, а в інший час очікуються пориви південно-західного вітру із переходом у північно-західний до 17-22 м/с. Це пов'язано із проходженням атмосферних фронтів від циклону з центром над Балтійським морем.



Також синоптики попереджають про значні опади – сніг, мокрий сніг, дощ, подекуди – налипання мокрого снігу. На дорогах – ожеледиця.