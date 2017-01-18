Новини Золочівщини
Штормове попередження на території Львівської області
За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 30 січня очікується мокрий сніг та сніг. "Подекуди налипання мокрого снігу. Пориви західного вітру 17 – 22 м/с, місцями хуртовини. Утворення нестійкого снігового покриву. На дорогах ожеледиця. За поганих погодних умов зокрема ожеледиці – особливо треба бути уважними водіям. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій”, – про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області. Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя і життя своїх близьких, в разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101”.
За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 30 січня очікується мокрий сніг та сніг.
"Подекуди налипання мокрого снігу. Пориви західного вітру 17 – 22 м/с, місцями хуртовини. Утворення нестійкого снігового покриву. На дорогах ожеледиця.
За поганих погодних умов зокрема ожеледиці – особливо треба бути уважними водіям. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій”, – про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.
Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя і життя своїх близьких, в разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101”.
"Подекуди налипання мокрого снігу. Пориви західного вітру 17 – 22 м/с, місцями хуртовини. Утворення нестійкого снігового покриву. На дорогах ожеледиця.
За поганих погодних умов зокрема ожеледиці – особливо треба бути уважними водіям. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій”, – про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.
Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя і життя своїх близьких, в разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101”.
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)