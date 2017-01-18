Новини Золочівщини 12:07, 30 січня 2020 147 0 Штормове попередження на території Львівської області

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 30 січня очікується мокрий сніг та сніг. "Подекуди налипання мокрого снігу. Пориви західного вітру 17 – 22 м/с, місцями хуртовини. Утворення нестійкого снігового покриву. На дорогах ожеледиця. За поганих погодних умов зокрема ожеледиці – особливо треба бути уважними водіям. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій”, – про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області. Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя і життя своїх близьких, в разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101”.

Gazeta Фото: НУС

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 30 січня очікується мокрий сніг та сніг.



"Подекуди налипання мокрого снігу. Пориви західного вітру 17 – 22 м/с, місцями хуртовини. Утворення нестійкого снігового покриву. На дорогах ожеледиця.

За поганих погодних умов зокрема ожеледиці – особливо треба бути уважними водіям. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій”, – про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.



Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя і життя своїх близьких, в разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101”.

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