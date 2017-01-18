Новини Золочівщини
12:07, 30 січня 2020
147
0

Штормове попередження на території Львівської області

 За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 30 січня очікується мокрий сніг та сніг. "Подекуди налипання мокрого снігу. Пориви західного вітру 17 – 22 м/с, місцями хуртовини. Утворення нестійкого снігового покриву. На дорогах ожеледиця. За поганих погодних умов зокрема ожеледиці – особливо треба бути уважними водіям. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій”, – про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області. Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя і життя своїх близьких, в разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101”.
Штормове попередження на території Львівської області
Gazeta
Фото: НУС
За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 30 січня очікується мокрий сніг та сніг.

"Подекуди налипання мокрого снігу. Пориви західного вітру 17 – 22 м/с, місцями хуртовини. Утворення нестійкого снігового покриву. На дорогах ожеледиця.
За поганих погодних умов зокрема ожеледиці – особливо треба бути уважними водіям. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій”, – про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя і життя своїх близьких, в разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101”.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
До уваги платників податків!
До уваги платників податків!
18.01.17, ОДПІ
Пошкоджені дахи, лінії електропередач та повалені дерева
Пошкоджені дахи, лінії електропередач та повалені дерева
16.01.15, Новини Золочівщини
На вихідних в Україні будуть дощі з градом і до +26
На вихідних в Україні будуть дощі з градом і до +26
16.05.14, Укрaїнa
На вихідних Україну накриє туман
На вихідних Україну накриє туман
14.12.13, Укрaїнa
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.