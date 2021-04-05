Новини Золочівщини
11:40, 23 вересня 2021
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Завтра на Львівщині - сильні пориви вітру

Завтра на Львівщині - сильні пориви вітру
Gazeta
Фото: НУС
Завтра, 24 вересня, синоптики попередили жителів міста та області про небезпечне метеорологічне явище – сильні пориви вітру. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У Львівській області завтра пориви південно-західного з переходом на північно-західний вітер будуть досягати 17-22 м/с, місцями 25-28 м/с.
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