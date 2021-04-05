Завтра на Львівщині - сильні пориви вітру

Завтра, 24 вересня, синоптики попередили жителів міста та області про небезпечне метеорологічне явище – сильні пориви вітру. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.



У Львівській області завтра пориви південно-західного з переходом на північно-західний вітер будуть досягати 17-22 м/с, місцями 25-28 м/с.