У Золочеві відбулася Хода трьох Царів

У неділю, 16 січня, ми стали свідками врочистого походу Трьох Царів вулицями Золочева від храму до храму.Це Різдвяне дійство Віри «Хода Трьох Царів» втретє відбулося у Золочеві з участю всіх церковних громад, організатором якого була римо-католицька парафія, релігійні громади Золочева та району, Золочівська міська рада, райдержадміністрація. Ініціатором ходи був о. Григорій Кіда, вікарій парафії РКЦ. Цьогоріч отець Григорій передавав вітання золочів’янам з міста Добромиля.Все дійство розпочалось в церкві Воскресіння Господнього спільною молитвою, яку очолив отець-декан Володимир Легкий. Тут глядачі співпереживають сцену, коли Йосип і Марія, шукаючи притулку, звернулись за допомогою.Бульваром Сковороди з надією і вірою всі рушили до костелу Успіння Пресвятої Діви Марії, де відбулась сцена із Ангелами.Спільна коляда лунала вулицями міста від храму до храму. Колядували золочів’яни, гості міста, парафіяни усіх церков нашого міста і району. Так йдучи вулицями міста, хода пройшла на площі Вічеву та Тараса Шевченка, де відбувались сцени із трьома Царями та Іродом. І з новими героями вся процесія прибула до храму Святого Миколая, де усіх чекали пастирі.Заключна сцена із Святою родиною і Трьома Царями відбулась на площі Незалежності, де віряни віддали поклін Найвищому, що став Найменшим – Ісусу Христу.Колядками вітали присутніх військовослужбовці Навчального центру ім. Василя Вишиваного Національної гвардії України.Своє вертепне дійство показали родина Анісімових (Дитячий будинок сімейного типу).Окрім того учасники дійства змогли почастуватись різдвяними смаколикам. Родзинкою свята було частування найдовшим в історії нашої громади калачем.Організатори вдячні Господу Богу за цю спільну різдвяну коляду та усім церковним громадам Золочева і висловлюють вдячність всім добродіям, котрі служили своєю допомогою в проведенні цього релігійного заходу на славу Новонародженого Ісуса Христа.На завершення міський голова Золочева Ігор Гриньків привітав вірян-учасників ходи із Різдвом Христовим та побажав усім золочівським родинам та гостям міста міцного здоров'я, миру та благополуччя.Анастасія ДОМАРЕЦЬКА