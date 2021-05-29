Новини Золочівщини
У неділю у Золочеві відбудеться «Хода трьох Царів»
Золочівська міська рада запрошує всіх взяти участь у Різдвяному дійстві Віри «Хода трьох Царів», яке відбудеться у неділю, 16 січня 2022 року. Хода з вертепами та колядками розпочнеться о 15.30 год, біля церкви Воскресіння Господнього, прямуватиме до площі Вічевої, церкви святого Миколая, завершиться на площі Незалежності, біля церкви Воздвиження Чесного Животворящого Хреста Господнього, де відбудеться спільна Коляда.
МАРШРУТ ХОДИ ТРЬОХ ЦАРІВ:
Сцена 1
Церква Воскресіння Господнього – 15.30 год.
* Сцена з Божою Матір’ю i святим Йосифом (парафія церкви Воскресіння Господнього);
перехід до костелу Успіння Пресвятої Діви Марії бульваром Г. Сковороди. (попереду йдуть персонажі вертепу та хори), загальна коляда.
Сцена 2
Римо-католицький костел Успіння Пресвятої Діви Марії – 15.55 год.
Сцена з Ангелами (римсько-католицька дієцезіальна парафія);
колядники вирушають через бульвар Сковороди, у напрямку площі Вічевої; загальна коляда.
Сцена 3
Площа Вічева (М. Шашкевича) – 16.15 год.
* Сцена з Іродом (парафія храму Блаженного Миколая Чарнецького);
* перехід до церкви св. Миколая; загальна коляда.
Сцена 4
Площа біля пам'ятника Т. Шевченку – 16.40 год.
* Сцена з Іродом та слугами (парафія храму святої Софії
* перехід до церкви св. Миколая; загальна коляда.
Сцена 5
Церква Святого Миколая – 17.00 год.
* Сцена з Царями (парафії церкви Вознесіння ГНІХ та церкви Святого Миколая);
перехід до площі Незалежності; загальна коляда.
Сцена 6
Площа Незалежності – 17.20 год.
Сцена з Святою Родиною і Трьома Царями (парафія церкви Воздвиження Животворящого Чесного Хреста Господнього); загальна коляда: «Бог Предвічний».
На учасників заходу чекають різдвяні смаколики, чай, кава.
Родзинкою буде частування найдовшим і найсмачнішим калачем.
Будемо раді бачити Вас в українських строях чи з елементами українського національного одягу.
Організатор: Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області
Співорганізатори: релігійні громади м. Золочева
МАРШРУТ ХОДИ ТРЬОХ ЦАРІВ:
Сцена 1
Церква Воскресіння Господнього – 15.30 год.
* Сцена з Божою Матір’ю i святим Йосифом (парафія церкви Воскресіння Господнього);
перехід до костелу Успіння Пресвятої Діви Марії бульваром Г. Сковороди. (попереду йдуть персонажі вертепу та хори), загальна коляда.
Сцена 2
Римо-католицький костел Успіння Пресвятої Діви Марії – 15.55 год.
Сцена з Ангелами (римсько-католицька дієцезіальна парафія);
колядники вирушають через бульвар Сковороди, у напрямку площі Вічевої; загальна коляда.
Сцена 3
Площа Вічева (М. Шашкевича) – 16.15 год.
* Сцена з Іродом (парафія храму Блаженного Миколая Чарнецького);
* перехід до церкви св. Миколая; загальна коляда.
Сцена 4
Площа біля пам'ятника Т. Шевченку – 16.40 год.
* Сцена з Іродом та слугами (парафія храму святої Софії
* перехід до церкви св. Миколая; загальна коляда.
Сцена 5
Церква Святого Миколая – 17.00 год.
* Сцена з Царями (парафії церкви Вознесіння ГНІХ та церкви Святого Миколая);
перехід до площі Незалежності; загальна коляда.
Сцена 6
Площа Незалежності – 17.20 год.
Сцена з Святою Родиною і Трьома Царями (парафія церкви Воздвиження Животворящого Чесного Хреста Господнього); загальна коляда: «Бог Предвічний».
На учасників заходу чекають різдвяні смаколики, чай, кава.
Родзинкою буде частування найдовшим і найсмачнішим калачем.
Будемо раді бачити Вас в українських строях чи з елементами українського національного одягу.
Організатор: Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області
Співорганізатори: релігійні громади м. Золочева
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)