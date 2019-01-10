Новини Золочівщини 13:56, 12 січня 2020 201 0 ХОДА ТРЬОХ ЦАРІВ у Золочеві. Не пропустіть ХОДА ТРЬОХ ЦАРІВ у Золочеві. Не пропустіть Gazeta Фото: НУС ХОДА ТРЬОХ ЦАРІВ у Золочеві. Не пропустіть Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 100 1 2 3 4 5 Напівжирний Похилий текст Підкреслений текст Закреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вставка посиланняВставка захищеного посилання Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера Введіть код з малюнка: оновити, якщо не видно код Додати коментар Читайте також: Світло Христового народження очима дошкільнят 10.01.19, Новини Золочівщини У неділю відбудеться екуменічна Хресна хода вулицями Золочева 13.03.18, Новини Золочівщини Молитовна хресна хода 28.03.14, Укрaїнa