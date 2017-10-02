Новини Золочівщини
22:49, 29 тра 2021
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ЗАПРОШУЄМО НА ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК

ЗАПРОШУЄМО НА ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК
Gazeta
Фото: НУС
Парафія церкви Св. Воскресіння Христового у м. Золочеві запрошує золочів’ян, парафіян усіх церков, гостей району розділити з нами духовну радість з нагоди храмового свята Воcкресіння Христа спасителя і взяти участь у святковій Архієрейській Св. Літургії, яка відбудеться у неділю, 30 травня 2021 року, у Воскресенській церкві м. Золочева, яку очолить митрополит Львівський і Сокальський Димитрій.
10 год. 45 хв. – зустріч митрополита Димитрія та гостей.
11 год. 00 хв. – Архієрейська Божественнa Літургія.
13 год. 00 хв. – вітання, нагородження та благословення усіх присутніх.
13 год. 20 хв. – освячення Св. Хреста в честь надання Томосу.
Парафіяльна рада,
настоятель, благочинний Золочівського району ПЦУ,
митр. прот. Володимир Легкий
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