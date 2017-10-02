ЗАПРОШУЄМО НА ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК

Парафіяльна рада,

настоятель, благочинний Золочівського району ПЦУ,

митр. прот. Володимир Легкий

Парафія церкви Св. Воскресіння Христового у м. Золочеві запрошує золочів’ян, парафіян усіх церков, гостей району розділити з нами духовну радість з нагоди храмового свята Воcкресіння Христа спасителя і взяти участь у святковій Архієрейській Св. Літургії, яка відбудеться у неділю, 30 травня 2021 року, у Воскресенській церкві м. Золочева, яку очолить митрополит Львівський і Сокальський Димитрій.10 год. 45 хв. – зустріч митрополита Димитрія та гостей.11 год. 00 хв. – Архієрейська Божественнa Літургія.13 год. 00 хв. – вітання, нагородження та благословення усіх присутніх.13 год. 20 хв. – освячення Св. Хреста в честь надання Томосу.