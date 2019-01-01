Коригувати тарифи чи довести до банкрутства?

Міське комунальне підприємство «Золочівводоканал» провело коригування діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення та інших споживачів. То ж сьогодні спілкуємось про те, що стало причиною такого кроку та про те як загалом живе міське комунальне підприємство.Михайло ВЕНГЕР, керівник МКП «Золочівводоканал»:– МКП «Золочівводоканал» – міське комунальне підприємство, яке є природним монополістом та виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в місті Золочеві Львівської області. На балансі водоканалу перебуває два водозабори, одна насосна станція другого підйому, три каналізаційні насосні станції, міські каналізаційні очисні споруди, а також 74,5 кілометрів водопровідних та 24,9 кілометри каналізаційних мереж. Річна очистка стічних вод – 695,4 тис. м3.На сьогодні на підприємстві склалась досить складна фінансова ситуація. Для обслуговування вищеописаного господарства в 2018 році було витрачено 11,882 млн. грн., а від реалізації послуг поступило 11,322 млн. грн. Минулий рік завершився збитком, а в першому кварталі 2019 року збиток становить 762,0 тис. грн.В існуючий тариф підприємство не закладає прибутку, тому відповідно до законодавства, тариф складається виключно з економічно-обгрунтованих витрат. Складова тарифу не дає можливості накопичувати бюджет розвитку підприємства. За останні десять років нами не придбано жодного механізму чи технічних засобів, які необхідні для обслуговування вищеописаного господарства. Ми користуємось механізмами, виготовленими ще за радянських часів, які за дбайливого ставлення знаходяться ще в робочому стані.Хочу особливо відмітити співпрацю з Золочівською міською радою – завдяки чому останніми роками каналізовано масив Заріччя, вул. Залізняка, О. Кобилянської, П. Мирного, Спортивної, М. Кривоноса. Виконано реконструкцію зовнішнього водогону від насосної станції ІІ-го підйому по вул. Тернопільській до вул. І. Труша , заміннено зовнішній водогін від вул. І. Труша до вул. М.Шашкевича по території міського парку відпочинку .Із збільшенням кількості абонентів, яким надається наша послуга, рентабельність підприємства зростає. Перед нами стоять багато викликів, реалізація вкрай необхідних проектів, а саме: реконструкція очисних споруд м. Золочева вартістю близько 75 млн. грн.; заміна самоплинного каналізаційного колектора по вул. Набережній та напірного каналізаційного колектора від КНС-1 до очисних споруд вартістю 35,0 млн. грн.; реконструкція водозабірних свердловин та очистка води в с. Підгороднє для водопостачання масиву Заріччя вартістю 5,0 млн. грн. Розробляються проекти водопостачання масиву Заріччя, а саме вулиць Галицька, Л.Українки та масиву забудови житлових будинків для учасників АТО. Викликів є більше чим достатньо, а фінансування дуже мізерне, міський річний бюджет складає всього 30,0 млн. грн.Дуже важливою складовою нашого підприємства є наші працівники. Для того, щоб зберегти кадровий склад підприємства, необхідно збільшувати заробітну платню. Тільки висококваліфікований спеціаліст може впоратись з поставленими завданнями, завдяки яким споживач отримує безперебійне та якісне водопостачання і водовідведення.Дуже важливим є показник безперебійного водопостачання. Якщо на цьому економити, тобто воду подавати періодично, то дуже швидко наші, без цього старі, водогони, через гідроудари перетворяться в непридатний стан. Через пересічну місцевість території міста, а саме різновисотність розташування житлових будинків, на сьогоднішній день є проблемним водопостачання вул. Львівська, Ак. Павлова, Лесі Українки. Для забезпечення необхідного напору води у віддалених споживачів, збільшуємо напір на насосних, що призводить до розриву водогонів в низинних місцях. З таким станом речей ми живемо і щоденно стараємось безперебійно забезпечувати всіх наших споживачів якісною питтєвою водою та водовідведенням.Василь ГАВРИШКІВ, заступник міського голови Золочева:– Ще в лютому 2019 року до Золочівської міської ради звернулось міське комунальне підприємство «Золочівводоканал» з проханням встановити скорегований тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів міста Золочева.Прийняття такого рішення є дуже важливим та відповідальним, але одночасно необхідним для того, щоб комунальне підприємство не зазнало банкрутства. За підсумками минулорічної роботи, МКП «Золочівводоканал» є збитковим, а за період тільки першого кварталу 2019 року сума збитків більша, ніж минулорічний та становить 762,0 тис. грн. Заборгованість по податку на додану вартість становить 1,4 млн. грн. Одночасно, від 11 до 17 % зросла вартість електроенергії, також піднялася в державі мінімальна заробітна платня.Якщо вчасно не переглянути тариф, то може скластися схожа ситуація, як МКП «Золочівтеплоенерго», де проводиться процедура про банкрутство – функції керівника виконує призначений кредиторами санатор, рахунки заблоковано.Тому Золочівською міською радою було організовано ряд заходів щодо вивчення та порівняння ситуації, яка склалася в інших містах області. Чим менше містечко, тим собівартість послуги водопостачання та водовідведення є вищою. Зокрема в Пустомитівському водоканалі високий відсоток витрат на транспортування води (віддаль від місця видобутку до межі міста становить понад 10 км); в Кам'янка-Бузькому та Бродівському водоканалі високий відсоток витрат на енергоємне обладнання, яке використовується для видобування, транспортування води, а також на очистку стоків. Є такі маленькі міста, як Перемишляни, де зазначений тариф становить 46,21 грн/ за м3 – проте це ще не вихід і фінансові проблеми супроводжують Перемишлянський водоканал.Завдяки тому, що минулими роками Золочівською міською радою, яка є власником комунального підприємства, впроваджувались заходи по заміні старого обладнання на нове, енергоощадне, вдалося досягнути найкращого результату в області серед водоканалів – а це 18 % рівень витрат на електроенергію в структурі тарифу. Також прийшлося відмовитися від споживання дорогого природного газу для опалення виробничих та адміністративних приміщень, взамін цього використовується тверде паливо. Мусимо озвучити і негативну сторону, до якої вдалися вимушено – це скорочення персоналу. Заощаджені від цього кошти будуть спрямовані на збільшення заробітної плати для робітничих кваліфікацій. Нашою метою було, є і буде збереження МКП «Золочівводоканал» у комунальній власності з успішною господарською діяльністю, а саме безперебійне, безаварійне цілодобове постачання якісної питної води та водовідведення.За ініціативи міського голови були скликані Наглядові ради при комунальних підприємствах з числа депутатів та членів виконкому Золочівської міської ради, де обговорювались фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств, в тому числі тарифоутворення. І насамкінець хочу сказати, що не зважаючи на те, що не тільки на рівні міст України, але і у світі взагалі є тенденція до здорожання питної води, Золочівською міською радою будуть вживатись вичерпні заходи щодо доступних тарифів на якісне безперебійне водопостачання та водовідведення в нашому місті.Розмовляла