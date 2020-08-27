Про сімейні цінності та шляхи вирішення проблем сирітства

Проблема дитячого сирітства завжди була актуальною темою для нашого суспільства. Однак останніми роками змінилися пріоритети державної політики. Перевага надається вихованню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у родині (усиновлення, опіка/піклування, передача на виховання у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї).

Проєкт «Громада для сім’ї. Сім’я для дитини» благодійної організації «Благодійний фонд «Золочів відроджений», що реалізовувався в Золочівській громаді впродовж серпня-жовтня 2021 р. за підтримки Золочівської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, був хорошим приводом поміркувати про роль сім’ї в житті кожної людини, про сімейні цінності в сучасному світі.

Робота над проєктом мала велике значення і для громади, її розуміння потреби у допомозі дітям, що залишились без батьківської опіки, у влаштуванні їх у сімейні форми виховання, прищеплення почуття прихильності до сім’ї і дому, розвитку дитячо-батьківських відносин, для виховання у дітей любові, поваги до членів сім’ї, для розуміння ваги та значимості сім’ї.

Про шляхи вирішення проблем сирітства у Золочівській територіальній громаді розмовляємо з координатором проєкту «Громада для сім’ї. Сім’я для дитини» Оксаною Романівною ДУЖОЮ:

– У нашій громаді ефективно функціонують 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких знайшли свою сім’ю 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дві прийомні сім’ї, які виховували четверо дітей-сиріт, успішно завершили своє функціонування у попередні роки. У них троє дітей виховувались до повноліття, а одна дівчинка була усиновлена прийомним батьком.

В громаді є, звичайно, і сім’ї усиновлювачів, інформація про які – конфіденційна, а також сім’ї опікунів та піклувальників, діти з яких, втративши біологічних батьків, залишились на вихованні у своїх родинах.

– Оксано Романівно, чим різняться форми сімейного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування?

– Опіка/піклування встановлюється для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли 14-ти років, піклування – над неповнолітніми дітьми з 14 до 18 років. Опікуном/піклувальником може бути дієздатна особа, враховуючи її особисті якості та здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини. Переважне право стати опікуном дитини надається:

– родичам дитини, незалежно від їх місця проживання;

– особам, в сім’ї яких проживає дитина.

Прийомна сім’я – сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для забезпечення сімейним вихованням та спільним проживанням. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 дітей, враховуючи рідних дітей.

– Які особливості функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів/піклувальників?

– Батьки-вихователі, прийомні батьки, опікуни/піклувальники несуть персональну відповідальність за життя здоров’я, фізичний і психічний розвиток дітей. Є законними представниками дітей на підприємствах, в установах та організаціях. Захищають права та інтереси дітей, яких взяли на виховання.

Батьки-вихователі, прийомні батьки, опікуни/піклувальники зобов’язані забезпечити здобуття дітьми освіти, стежити за навчанням та розвитком, здійснювати підготовку дітей до самостійного життя.

Влаштування дітей у прийомну сім’ю та дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей так, щоб на час досягнення обома батьками пенсійного віку влаштовані діти досягли 18 років.

– Яку підтримку отримують опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі?

– Прийомні батьки, батьки-вихователі щомісячно отримують:

• державну соціальну допомогу на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, що становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку;

• розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.

Опікуни/піклувальники щомісячно отримують державну грошову допомогу на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, що становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

– Який термін перебування дітей під опікою/піклуванням, в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу?

– У сім’ї опікунів/піклувальників діти перебувають до 18-річного віку; в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу діти перебувають до досягнення 18-річного віку, а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації – до його закінчення.

– Як держава підтримує прийомної сім'ї та дитячі будинки сімейного типу?

– Держава зберігає за прийомними дітьми, дітьми-вихованцями статус дитини-сироти та всі відповідні пільги передбачені законодавством;

• надає кошти на утримання дитини та виплачує грошове забезпечення прийомним батькам, батькам-вихователям;

• зберігає раніше призначені аліменти, пенсії, інші виплати, які перераховуються на особистий рахунок дітей, відкритий в установах банку.

Органи опіки та піклування забезпечують збереження житла та майна вихованців та прийомних дітей, дітей-вихованців за місцем його знаходження і здійснюють контроль за його використанням.

– Хто може стати прийомними батьками, вихователями?

– Прийомними батьками, батьками вихователями можуть бути особи, які:

• визнані в установленому порядку дієздатними;

• не були позбавлені батьківських прав;

• мають достатнє матеріальне забезпечення;

• за станом здоров’я можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей;

• пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки, батьки вихователі.

Відділення соціальної роботи центру надання соціальних послуг Золочівської міської ради скеровує кандидатів на навчання до обласного центру соціальних служб для підвищення виховного потенціалу прийомних батьків, батьків-вихователів. Соціальне супроводження передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу. Соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу здійснюється постійно.

– Які документи необхідні для створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу?

– Для створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу необхідні такі документи:

• копії паспортів кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі;

• довідка про склад сім'ї;

• копія свідоцтва про шлюб;

• довідка про стан здоров’я кандидатів та повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ними;

• довідка про доходи;

• довідка про відсутність судимості;

• письмова згода на утворення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами, засвідчена нотаріально;

• після проходження відповідного навчання, довідка про проходження навчання;

• рекомендація обласного центру соціальних служб.

За детальнішою інформацію ми просимо звертатись у відділення соціальної роботи центру надання соціальних послуг Золочівської міської ради за адресою: м. Золочів, вул. Чорновола, 3, каб. 412.

Діти, які залишилися без піклування або втратили біологічних батьків, мріють про домашнє тепло, затишок, спокій, сподіваються на теплі обійми, розуміння, людей, які зможуть їм замінити рідних батьків.



Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА