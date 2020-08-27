Новини Золочівщини
Про сімейні цінності та шляхи вирішення проблем сирітства
Проблема дитячого сирітства завжди була актуальною темою для нашого суспільства. Однак останніми роками змінилися пріоритети державної політики. Перевага надається вихованню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у родині (усиновлення, опіка/піклування, передача на виховання у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї).
Проєкт «Громада для сім’ї. Сім’я для дитини» благодійної організації «Благодійний фонд «Золочів відроджений», що реалізовувався в Золочівській громаді впродовж серпня-жовтня 2021 р. за підтримки Золочівської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, був хорошим приводом поміркувати про роль сім’ї в житті кожної людини, про сімейні цінності в сучасному світі.
Робота над проєктом мала велике значення і для громади, її розуміння потреби у допомозі дітям, що залишились без батьківської опіки, у влаштуванні їх у сімейні форми виховання, прищеплення почуття прихильності до сім’ї і дому, розвитку дитячо-батьківських відносин, для виховання у дітей любові, поваги до членів сім’ї, для розуміння ваги та значимості сім’ї.
Про шляхи вирішення проблем сирітства у Золочівській територіальній громаді розмовляємо з координатором проєкту «Громада для сім’ї. Сім’я для дитини» Оксаною Романівною ДУЖОЮ:
– У нашій громаді ефективно функціонують 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких знайшли свою сім’ю 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дві прийомні сім’ї, які виховували четверо дітей-сиріт, успішно завершили своє функціонування у попередні роки. У них троє дітей виховувались до повноліття, а одна дівчинка була усиновлена прийомним батьком.
В громаді є, звичайно, і сім’ї усиновлювачів, інформація про які – конфіденційна, а також сім’ї опікунів та піклувальників, діти з яких, втративши біологічних батьків, залишились на вихованні у своїх родинах.
– Оксано Романівно, чим різняться форми сімейного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування?
– Опіка/піклування встановлюється для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли 14-ти років, піклування – над неповнолітніми дітьми з 14 до 18 років. Опікуном/піклувальником може бути дієздатна особа, враховуючи її особисті якості та здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини. Переважне право стати опікуном дитини надається:
– родичам дитини, незалежно від їх місця проживання;
– особам, в сім’ї яких проживає дитина.
Прийомна сім’я – сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для забезпечення сімейним вихованням та спільним проживанням. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 дітей, враховуючи рідних дітей.
– Які особливості функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів/піклувальників?
– Батьки-вихователі, прийомні батьки, опікуни/піклувальники несуть персональну відповідальність за життя здоров’я, фізичний і психічний розвиток дітей. Є законними представниками дітей на підприємствах, в установах та організаціях. Захищають права та інтереси дітей, яких взяли на виховання.
Батьки-вихователі, прийомні батьки, опікуни/піклувальники зобов’язані забезпечити здобуття дітьми освіти, стежити за навчанням та розвитком, здійснювати підготовку дітей до самостійного життя.
Влаштування дітей у прийомну сім’ю та дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей так, щоб на час досягнення обома батьками пенсійного віку влаштовані діти досягли 18 років.
– Яку підтримку отримують опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі?
– Прийомні батьки, батьки-вихователі щомісячно отримують:
• державну соціальну допомогу на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, що становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку;
• розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.
Опікуни/піклувальники щомісячно отримують державну грошову допомогу на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, що становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.
– Який термін перебування дітей під опікою/піклуванням, в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу?
– У сім’ї опікунів/піклувальників діти перебувають до 18-річного віку; в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу діти перебувають до досягнення 18-річного віку, а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації – до його закінчення.
– Як держава підтримує прийомної сім'ї та дитячі будинки сімейного типу?
– Держава зберігає за прийомними дітьми, дітьми-вихованцями статус дитини-сироти та всі відповідні пільги передбачені законодавством;
• надає кошти на утримання дитини та виплачує грошове забезпечення прийомним батькам, батькам-вихователям;
• зберігає раніше призначені аліменти, пенсії, інші виплати, які перераховуються на особистий рахунок дітей, відкритий в установах банку.
Органи опіки та піклування забезпечують збереження житла та майна вихованців та прийомних дітей, дітей-вихованців за місцем його знаходження і здійснюють контроль за його використанням.
– Хто може стати прийомними батьками, вихователями?
– Прийомними батьками, батьками вихователями можуть бути особи, які:
• визнані в установленому порядку дієздатними;
• не були позбавлені батьківських прав;
• мають достатнє матеріальне забезпечення;
• за станом здоров’я можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей;
• пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки, батьки вихователі.
Відділення соціальної роботи центру надання соціальних послуг Золочівської міської ради скеровує кандидатів на навчання до обласного центру соціальних служб для підвищення виховного потенціалу прийомних батьків, батьків-вихователів. Соціальне супроводження передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу. Соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу здійснюється постійно.
– Які документи необхідні для створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу?
– Для створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу необхідні такі документи:
• копії паспортів кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі;
• довідка про склад сім'ї;
• копія свідоцтва про шлюб;
• довідка про стан здоров’я кандидатів та повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ними;
• довідка про доходи;
• довідка про відсутність судимості;
• письмова згода на утворення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами, засвідчена нотаріально;
• після проходження відповідного навчання, довідка про проходження навчання;
• рекомендація обласного центру соціальних служб.
За детальнішою інформацію ми просимо звертатись у відділення соціальної роботи центру надання соціальних послуг Золочівської міської ради за адресою: м. Золочів, вул. Чорновола, 3, каб. 412.
Діти, які залишилися без піклування або втратили біологічних батьків, мріють про домашнє тепло, затишок, спокій, сподіваються на теплі обійми, розуміння, людей, які зможуть їм замінити рідних батьків.
Розмовляла
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Проєкт «Громада для сім’ї. Сім’я для дитини» благодійної організації «Благодійний фонд «Золочів відроджений», що реалізовувався в Золочівській громаді впродовж серпня-жовтня 2021 р. за підтримки Золочівської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, був хорошим приводом поміркувати про роль сім’ї в житті кожної людини, про сімейні цінності в сучасному світі.
Робота над проєктом мала велике значення і для громади, її розуміння потреби у допомозі дітям, що залишились без батьківської опіки, у влаштуванні їх у сімейні форми виховання, прищеплення почуття прихильності до сім’ї і дому, розвитку дитячо-батьківських відносин, для виховання у дітей любові, поваги до членів сім’ї, для розуміння ваги та значимості сім’ї.
Про шляхи вирішення проблем сирітства у Золочівській територіальній громаді розмовляємо з координатором проєкту «Громада для сім’ї. Сім’я для дитини» Оксаною Романівною ДУЖОЮ:
– У нашій громаді ефективно функціонують 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких знайшли свою сім’ю 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дві прийомні сім’ї, які виховували четверо дітей-сиріт, успішно завершили своє функціонування у попередні роки. У них троє дітей виховувались до повноліття, а одна дівчинка була усиновлена прийомним батьком.
В громаді є, звичайно, і сім’ї усиновлювачів, інформація про які – конфіденційна, а також сім’ї опікунів та піклувальників, діти з яких, втративши біологічних батьків, залишились на вихованні у своїх родинах.
– Оксано Романівно, чим різняться форми сімейного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування?
– Опіка/піклування встановлюється для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли 14-ти років, піклування – над неповнолітніми дітьми з 14 до 18 років. Опікуном/піклувальником може бути дієздатна особа, враховуючи її особисті якості та здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини. Переважне право стати опікуном дитини надається:
– родичам дитини, незалежно від їх місця проживання;
– особам, в сім’ї яких проживає дитина.
Прийомна сім’я – сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для забезпечення сімейним вихованням та спільним проживанням. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 дітей, враховуючи рідних дітей.
– Які особливості функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів/піклувальників?
– Батьки-вихователі, прийомні батьки, опікуни/піклувальники несуть персональну відповідальність за життя здоров’я, фізичний і психічний розвиток дітей. Є законними представниками дітей на підприємствах, в установах та організаціях. Захищають права та інтереси дітей, яких взяли на виховання.
Батьки-вихователі, прийомні батьки, опікуни/піклувальники зобов’язані забезпечити здобуття дітьми освіти, стежити за навчанням та розвитком, здійснювати підготовку дітей до самостійного життя.
Влаштування дітей у прийомну сім’ю та дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей так, щоб на час досягнення обома батьками пенсійного віку влаштовані діти досягли 18 років.
– Яку підтримку отримують опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі?
– Прийомні батьки, батьки-вихователі щомісячно отримують:
• державну соціальну допомогу на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, що становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку;
• розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.
Опікуни/піклувальники щомісячно отримують державну грошову допомогу на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, що становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.
– Який термін перебування дітей під опікою/піклуванням, в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу?
– У сім’ї опікунів/піклувальників діти перебувають до 18-річного віку; в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу діти перебувають до досягнення 18-річного віку, а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації – до його закінчення.
– Як держава підтримує прийомної сім'ї та дитячі будинки сімейного типу?
– Держава зберігає за прийомними дітьми, дітьми-вихованцями статус дитини-сироти та всі відповідні пільги передбачені законодавством;
• надає кошти на утримання дитини та виплачує грошове забезпечення прийомним батькам, батькам-вихователям;
• зберігає раніше призначені аліменти, пенсії, інші виплати, які перераховуються на особистий рахунок дітей, відкритий в установах банку.
Органи опіки та піклування забезпечують збереження житла та майна вихованців та прийомних дітей, дітей-вихованців за місцем його знаходження і здійснюють контроль за його використанням.
– Хто може стати прийомними батьками, вихователями?
– Прийомними батьками, батьками вихователями можуть бути особи, які:
• визнані в установленому порядку дієздатними;
• не були позбавлені батьківських прав;
• мають достатнє матеріальне забезпечення;
• за станом здоров’я можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей;
• пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки, батьки вихователі.
Відділення соціальної роботи центру надання соціальних послуг Золочівської міської ради скеровує кандидатів на навчання до обласного центру соціальних служб для підвищення виховного потенціалу прийомних батьків, батьків-вихователів. Соціальне супроводження передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу. Соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу здійснюється постійно.
– Які документи необхідні для створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу?
– Для створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу необхідні такі документи:
• копії паспортів кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі;
• довідка про склад сім'ї;
• копія свідоцтва про шлюб;
• довідка про стан здоров’я кандидатів та повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ними;
• довідка про доходи;
• довідка про відсутність судимості;
• письмова згода на утворення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами, засвідчена нотаріально;
• після проходження відповідного навчання, довідка про проходження навчання;
• рекомендація обласного центру соціальних служб.
За детальнішою інформацію ми просимо звертатись у відділення соціальної роботи центру надання соціальних послуг Золочівської міської ради за адресою: м. Золочів, вул. Чорновола, 3, каб. 412.
Діти, які залишилися без піклування або втратили біологічних батьків, мріють про домашнє тепло, затишок, спокій, сподіваються на теплі обійми, розуміння, людей, які зможуть їм замінити рідних батьків.
Розмовляла
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)