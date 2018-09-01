Право на виховання в сім'ї

nus.in.ua, 17 вересня 2018, 14:17

Кожна українська дитина повинна мати достойні умови життя, розвитку і виховання. І їх створити дитині може лише сім‘я. Тому в незалежній Україні створюються і розвиваються різні форми сімейного виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Лише в сім‘ї дитина може пізнати все розмаїття взаємин, які будуть супроводжувати її у майбутньому житті. Лише сім‘я навчить по-справжньому любити, долати негаразди, піклуватися про ближніх, мріяти, любити і вірити, бути щасливою. Про одну з таких форм – дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) – ми попросили розповісти нашим читачам начальника відділу соціальної роботи Золочівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Оксану Романівну Дужу.

– Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) – це окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, котра не перебуває в шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менше 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у ДБСТ не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітей. Порядок створення ДБСТ регулюється Постановою Кабінету Міністрів України № 564 від 26 квітня 2002 року «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу». Рішення про створення ДБСТ приймається районною державною адміністрацією на підставі заяви осіб або особи, які виявили бажання створити такий будинок, з урахуванням результатів навчання та рекомендацій обласного центру cоціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і висновку служби у справах дітей, про наявність умов для його створення.

– Хто може стати батьками-вихователями?

– Батьками-вихователями можуть бути повнолітні та працездатні особи, які виявили бажання стати батьками-вихователями та, в обов’язковому порядку, пройшли навчання, організоване обласними центром cоціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за спеціальною програмою. Слід враховувати, що не отримають дозволу на створення ДБСТ кандидати, якщо хоча б одного з батьків-вихователів визнано в установленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним, позбавленим батьківських прав за неналежне виконання покладених на нього обов’язків. Також на заваді створенню ДБСТ можуть стати вади фізичного чи психічного здоров’я потенційних батьків-вихователів (інваліди I і II групи, які, за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на синдром набутого імунодефіциту, відкриту форму туберкульозу, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства). Відповідні вимоги висуваються і до членів родини батьків-вихователів.

– Чи втрачає дитина, яка виховується в дитячому будинку сімейного типу, статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування?

– Ні. За вихованцями дитячого будинку сімейного типу зберігаються пільги та державні гарантії, встановлені законодавством для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форму такого спілкування визначають органи опіки та піклування, за погодженням з батьками-вихователями та за участю соціального працівника, який здійснює соціальний супровід.

– Які права та обов’язки батьків-вихователів?

– Батьки-вихователі несуть відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток вихованців. Вони є законними представниками вихованців у всіх органах, установах і організаціях, без спеціальних на те повноважень. Батьки-вихователі не можуть використовувати надані їм права всупереч інтересам дитини. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя і праці.

– Що таке соціальний супровід дитячого будинку сімейного типу?

– Соціальний супровід ДБСТ здійснюється центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування ДБСТ. Соціальний супровід ДБСТ здійснюється постійно. Для здійснення соціального супроводу за ДБСТ закріплюється працівник центру соціальних служб, який пройшов спеціальну підготовку.

– Оксано Романівно, як і ким забезпечується функціонування дитячого будинку сімейного типу?

– Орган, що ухвалив рішення про створення ДБСТ, надає батькам-вихователям індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру за нормами, встановленими законодавством. Надане в користування житлове приміщення має бути обладнане необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, перелік яких визначається органом, який прийняв рішення про створення ДБСТ. Користування наданим житловим приміщенням здійснюється в порядку, встановленому законодавством для користування службовими приміщеннями. На сьогодні такий будинок у м. Золочеві побудовано на вулиці Львівській (див. фото). Зараз підходять до завершення внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи.

– За рахунок яких коштів утримуються вихованці дитячого будинку сімейного типу?

– Державою прийнято єдиний механізм фінансування дитячого будинку сімейного типу з Державного бюджету за принципом «гроші ходять за дитиною». Розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. У випадку, якщо дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, інші державні допомоги, розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами та розміром інших виплат.

– Чи зберігаються виплати, якщо дитина досягла 18 років?

– Діти-вихованці перебувають у ДБСТ до досягнення ними повноліття (18 років), а в разі продовження стаціонарного навчання – до 23 років або до закінчення ними відповідного навчального закладу. Виплата державної соціальної допомоги здійснюється впродовж всього періоду проживання дитини в ДБСТ.

– Яке грошове і матеріальне забезпечення отримують батьки-вихователі?

– Батькам-вихователям гарантовано грошове забезпечення – це 35 відсотків від загальної суми доходу на всіх дітей влаштованих в сім'ю, як допомога матері. Законодавством передбачено відрахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за батьків-вихователів із сум їх грошового забезпечення.

– Який перелік документів, що їх необхідно подати до органу, який приймає рішення про створення дитячого будинку сімейного типу?

• заява про створення ДБСТ (від подружжя приймається спільна заява, підписана ними обома);

• довідка про склад сім’ї (форма № 3);

• копія свідоцтва про шлюб (для сімейних пар);

• довідка про проходження курсу підготовки і рекомендація обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення Вас у банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

• копії паспортів;

• довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;

• довідка про стан Вашого здоров’я та членів сім’ї, які проживають разом з Вами (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);

• письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатами у батьки-вихователі, якщо останні вирішили створити дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі, засвідчена нотаріально;

• довідка про наявність чи відсутність судимості.

Усі, кого зацікавило питання створення дитячого будинку сімейного типу, за інформацією звертайтеся до Золочівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: м. Золочів, вул. Чорновола, 3, каб. 316, або за телефоном: 4-24-55.

Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА