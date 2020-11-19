Шановні бібліотекарі та користувачі бібліотеки!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек!

Бажаємо Вам, шановні бібліотекарі, а також усім, хто любить і шанує книгу, міцного здоров’я, натхнення, дружнього взаєморозуміння та підтримки, радості, миру, родинного затишку, добра і щастя, нових творчих успіхів і невичерпної наснаги.

Хай з Вами завжди буде Віра, Надія, Любов і Мудрість!