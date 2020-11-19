Новини Золочівщини
12:14, 30 вересня 2021
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Шановні бібліотекарі та користувачі бібліотеки!

Шановні бібліотекарі та користувачі бібліотеки!
Gazeta
Фото: НУС
Шановні бібліотекарі та користувачі бібліотеки!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек!
Бажаємо Вам, шановні бібліотекарі, а також усім, хто любить і шанує книгу, міцного здоров’я, натхнення, дружнього взаєморозуміння та підтримки, радості, миру, родинного затишку, добра і щастя, нових творчих успіхів і невичерпної наснаги.
Хай з Вами завжди буде Віра, Надія, Любов і Мудрість!
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