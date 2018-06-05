Новини Золочівщини
00:00, 28 червня 2020
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ШАНОВНІ ЗОЛОЧІВ'ЯНИ!

ШАНОВНІ ЗОЛОЧІВ'ЯНИ!
Gazeta
Фото: НУС
Сердечно вітаю вас з визначним державним святом – Днем Конституції України!
Це свято Основного Закону країни, в якому окреслені ключові права та свободи українських громадян, територіальний устрій держави, засади місцевого самоврядування та принципи демократичного розвитку України. Конституцією України утверджені головні цінності нашого народу – людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність та безпека.
Бажаю всім нам, щоб демократичні засади, які закріплені в Конституції, були реаліями нашого сьогодення, а мир і злагода сприяли подальшій розбудові правової держави.
Нехай у цей урочистий день міцніє почуття гордості за наше місто, за нашу країну, за її Основний Закон, що гарантує втілення мрій і сподівань на краще й благополучне життя у власній державі. Хай нинішнє свято наповнить наше життя невичерпною енергією, надасть усім нам наснаги, сил і впевненості у всіх добрих справах на благо міста та України!
Також вітаю Вас з Днем молоді. Молодеча завзятість і патріотизм, нові ідеї та ініціативи вкрай потрібні сьогодні нашому місту і нашій державі. Впевнений, що творчий ентузіазм і бажання бути першими та найкращими наше молоде покоління буде щоденно втілювати в життя та в розвиток нашого чарівного неповторного міста.
Успіхів і натхнення, здоров’я і невичерпної енергії, миру і добра!
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова м. Золочева
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