Справа сама її знайшла

– Я закінчила Львівську академію мистецтв по спеціальності «Художнє скло». Так, я малюю на склі, навіть створювала псевдовітражі. Та, на жаль, склодзеркальні заводи закривають, а створювати щось подібне своє, закупляти відповідну апаратуру – складно і дорого. Тому я відійшла від цього. Зате пишу ікони, пейзажі, портрети. Цікаво розписувати страусині яйця – вони наче створені для цього, у їхньої шкаралупи приємна структура.– Приблизно три роки тому мої знайомі попросили, щоб я навчила своєму вмінню їх сина. Він мріяв бути художником. Згодом приєднався його друг. Кількість бажаючих вчитися у мене зростала, вдома збиратися було зручно не всім, і я замислилася над заснуванням студії. Знайшла приміщення. От тепер проводжу групові заняття. Можна сказати, справа сама мене знайшла.– У мене три вікові категорії: 4-6 років, 6-13 років, 13-17 років. А зараз уже й дорослі приходять! Творчість – чудовий спосіб відволіктися від роботи, буденності. Вже мала досвід проведення майстер-класу, планую робити ще.– Старші можуть одразу починати вчитися живопису, рисунку – на академічному рівні. Молодші в першу чергу вивчають кольорознавство, дізнаються, як розміщувати композиції. Щодо найменшеньких: завжди кажу батькам, що спершу треба поспостерігати за дитиною, наскільки вона посидюча, витривала.– Справді, ця виставка і конкурс – до Дня міста. Зараз початок літа, у нас в планах – виїзні пленери. Відвідаємо замки, надихнемося природою.– Усе люблю: пейзажі, абстракції, ікони (старі техніки теж вивчаю).– Так, це усе люди, які мене надихають. Окрім великого портрета на всю стіну – то образ із моєї уяви.– Є у мене один великий проект: іконостас у церкві Святого Димитрія в селі Копані. Навіть отримала за це грамоту від самого митрополита Ігоря Возьняка!– Однозначно, варто не вагатися, а пробувати. Навіть якщо не ставити за мету пов’язати своє життя саме з образотворчим мистецтвом. Адже в будь-якій професії навики добирати кольори, створювати композиції, розвивати уяву згодяться: перукарю, дизайнеру… Нікому не зашкодить! Та й узагалі, чому б не доторкнутися до світу прекрасного?