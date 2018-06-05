Новини Золочівщини
Справа сама її знайшла
Цьогоріч літо не поспішає зігріти нас своїм теплом. А при поганій погоді і думки невеселі. Тому хочеться розфарбувати сірі будні яскравими променями. Мистецтво є одним із таких промінчиків.
Увесь тиждень золочів’яни та гості міста мали змогу збагатити свої душі позитивними емоціями, тому що на центральній вулиці Золочева в затишній світлій залі проходила (і зараз триває) виставка картин молодої художниці Марії Амарій та учнів її студії «Amariy Art». Я потрапила туди випадково, просто вчасно повернула голову праворуч. Ніколи не оминаю нагоди побачити прекрасне. Тож ноги самі понесли мене на виставку.
Одна зі стін привертає увагу чудовими краєвидами Золочева. Це все дитячі роботи, представлені до Дня міста. Помилувавшись, я проголосувала за картину, що найбільше припала до душі. А тоді розговорилася з художницею. Марію Амарій пам’ятаю ще зовсім дівчинкою як талановиту акторку Народного театру Золочівського РНД ім. І. Білозора під керівництвом Івана Вархоли.
– Маріє, я вражена побаченим! Чесно кажучи, уявляла, що ти пов’яжеш своє майбутнє з театром. Тому навіть здивувалася, коли зрозуміла, що ти – професійний художник. Де ти навчалася?
– Я закінчила Львівську академію мистецтв по спеціальності «Художнє скло». Так, я малюю на склі, навіть створювала псевдовітражі. Та, на жаль, склодзеркальні заводи закривають, а створювати щось подібне своє, закупляти відповідну апаратуру – складно і дорого. Тому я відійшла від цього. Зате пишу ікони, пейзажі, портрети. Цікаво розписувати страусині яйця – вони наче створені для цього, у їхньої шкаралупи приємна структура.
– Ти заснувала студію «Amariy Art». Коли саме це відбулося? Що підштовхнуло?
– Приблизно три роки тому мої знайомі попросили, щоб я навчила своєму вмінню їх сина. Він мріяв бути художником. Згодом приєднався його друг. Кількість бажаючих вчитися у мене зростала, вдома збиратися було зручно не всім, і я замислилася над заснуванням студії. Знайшла приміщення. От тепер проводжу групові заняття. Можна сказати, справа сама мене знайшла.
– Розкажи тепер власне про заняття. Якого віку діти приходять до тебе?
– У мене три вікові категорії: 4-6 років, 6-13 років, 13-17 років. А зараз уже й дорослі приходять! Творчість – чудовий спосіб відволіктися від роботи, буденності. Вже мала досвід проведення майстер-класу, планую робити ще.
– З чого треба починати навчання, що враховувати?
– Старші можуть одразу починати вчитися живопису, рисунку – на академічному рівні. Молодші в першу чергу вивчають кольорознавство, дізнаються, як розміщувати композиції. Щодо найменшеньких: завжди кажу батькам, що спершу треба поспостерігати за дитиною, наскільки вона посидюча, витривала.
– Сьогодні я побачила прекрасну виставку. Які у тебе плани на найближчий час?
– Справді, ця виставка і конкурс – до Дня міста. Зараз початок літа, у нас в планах – виїзні пленери. Відвідаємо замки, надихнемося природою.
– Що ти сама найбільше любиш творити?
– Усе люблю: пейзажі, абстракції, ікони (старі техніки теж вивчаю).
– А герої на твоїх картинах – реальні?
– Так, це усе люди, які мене надихають. Окрім великого портрета на всю стіну – то образ із моєї уяви.
– До якого власного творіння у тебе особливе ставлення? Щось таке, чим ти пишаєшся?
– Є у мене один великий проект: іконостас у церкві Святого Димитрія в селі Копані. Навіть отримала за це грамоту від самого митрополита Ігоря Возьняка!
– Традиційно запитаю: що б ти порадила людям, які шукають себе в творчості, можливо, відчувають бажання малювати, та вагаються?
– Однозначно, варто не вагатися, а пробувати. Навіть якщо не ставити за мету пов’язати своє життя саме з образотворчим мистецтвом. Адже в будь-якій професії навики добирати кольори, створювати композиції, розвивати уяву згодяться: перукарю, дизайнеру… Нікому не зашкодить! Та й узагалі, чому б не доторкнутися до світу прекрасного?
– Дякую за таку цікаву розмову! Успіхів тобі
Розмовляла Іра ГИРИЛО
Фото автора та з особистого архіву Марії Амарій
Увесь тиждень золочів’яни та гості міста мали змогу збагатити свої душі позитивними емоціями, тому що на центральній вулиці Золочева в затишній світлій залі проходила (і зараз триває) виставка картин молодої художниці Марії Амарій та учнів її студії «Amariy Art». Я потрапила туди випадково, просто вчасно повернула голову праворуч. Ніколи не оминаю нагоди побачити прекрасне. Тож ноги самі понесли мене на виставку.
Одна зі стін привертає увагу чудовими краєвидами Золочева. Це все дитячі роботи, представлені до Дня міста. Помилувавшись, я проголосувала за картину, що найбільше припала до душі. А тоді розговорилася з художницею. Марію Амарій пам’ятаю ще зовсім дівчинкою як талановиту акторку Народного театру Золочівського РНД ім. І. Білозора під керівництвом Івана Вархоли.
– Маріє, я вражена побаченим! Чесно кажучи, уявляла, що ти пов’яжеш своє майбутнє з театром. Тому навіть здивувалася, коли зрозуміла, що ти – професійний художник. Де ти навчалася?
– Я закінчила Львівську академію мистецтв по спеціальності «Художнє скло». Так, я малюю на склі, навіть створювала псевдовітражі. Та, на жаль, склодзеркальні заводи закривають, а створювати щось подібне своє, закупляти відповідну апаратуру – складно і дорого. Тому я відійшла від цього. Зате пишу ікони, пейзажі, портрети. Цікаво розписувати страусині яйця – вони наче створені для цього, у їхньої шкаралупи приємна структура.
– Ти заснувала студію «Amariy Art». Коли саме це відбулося? Що підштовхнуло?
– Приблизно три роки тому мої знайомі попросили, щоб я навчила своєму вмінню їх сина. Він мріяв бути художником. Згодом приєднався його друг. Кількість бажаючих вчитися у мене зростала, вдома збиратися було зручно не всім, і я замислилася над заснуванням студії. Знайшла приміщення. От тепер проводжу групові заняття. Можна сказати, справа сама мене знайшла.
– Розкажи тепер власне про заняття. Якого віку діти приходять до тебе?
– У мене три вікові категорії: 4-6 років, 6-13 років, 13-17 років. А зараз уже й дорослі приходять! Творчість – чудовий спосіб відволіктися від роботи, буденності. Вже мала досвід проведення майстер-класу, планую робити ще.
– З чого треба починати навчання, що враховувати?
– Старші можуть одразу починати вчитися живопису, рисунку – на академічному рівні. Молодші в першу чергу вивчають кольорознавство, дізнаються, як розміщувати композиції. Щодо найменшеньких: завжди кажу батькам, що спершу треба поспостерігати за дитиною, наскільки вона посидюча, витривала.
– Сьогодні я побачила прекрасну виставку. Які у тебе плани на найближчий час?
– Справді, ця виставка і конкурс – до Дня міста. Зараз початок літа, у нас в планах – виїзні пленери. Відвідаємо замки, надихнемося природою.
– Що ти сама найбільше любиш творити?
– Усе люблю: пейзажі, абстракції, ікони (старі техніки теж вивчаю).
– А герої на твоїх картинах – реальні?
– Так, це усе люди, які мене надихають. Окрім великого портрета на всю стіну – то образ із моєї уяви.
– До якого власного творіння у тебе особливе ставлення? Щось таке, чим ти пишаєшся?
– Є у мене один великий проект: іконостас у церкві Святого Димитрія в селі Копані. Навіть отримала за це грамоту від самого митрополита Ігоря Возьняка!
– Традиційно запитаю: що б ти порадила людям, які шукають себе в творчості, можливо, відчувають бажання малювати, та вагаються?
– Однозначно, варто не вагатися, а пробувати. Навіть якщо не ставити за мету пов’язати своє життя саме з образотворчим мистецтвом. Адже в будь-якій професії навики добирати кольори, створювати композиції, розвивати уяву згодяться: перукарю, дизайнеру… Нікому не зашкодить! Та й узагалі, чому б не доторкнутися до світу прекрасного?
– Дякую за таку цікаву розмову! Успіхів тобі
Розмовляла Іра ГИРИЛО
Фото автора та з особистого архіву Марії Амарій
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