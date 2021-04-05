Ярослав СЕНЧУК: "ЛИШЕ РАЗОМ МИ – СИЛА!"

– Думка, що це аналогічні посади, є помилковою, – розповідає Ярослав Сенчук, староста сіл Ясенівці, Бонишин, Залісся. – Завдання старости – передусім налагодження комунікації населення округу з владою міської ради у новій територіальній громаді. Наприклад, не у всіх людей є транспорт, щоб доїхати у Золочів, і не всі люди старшого віку можуть користуватися інтернетом, щоб надсилати листи. Тому саме староста повинен аргументовано і компетентно звернутись, приміром, до очільника міста чи фахівців міської ради за власною ініціативою чи від імені громади свого округу...Ярослав Русланович наймолодший серед старост Золочівської територіальної громади, а його завзятості у роботі можна позаздрити. За короткий час йому чимало вдалось зрушити з місця. То ж детальніше розпитую у нашій розмові.– Для мене це був непростий крок, адже я розумів, яка відповідальність лягає на мої плечі. Зваживши всі за і проти, все ж вирішив вийти з певної зони власного комфорту. Одним з визначальних моментів, було те, що в день виборів депутатів Золочівської міської ради я зустрів старшого чоловіка, він каже: «Через тебе мушу йти на вибори». Хоч я і не став депутатом, але давати задньої я не мав права. Жалію, що раніше не пішов в місцеве самоврядування, багато часу змарновано, а тепер ми змушені наздоганяти.– Основна ціль – виправдати сподівання односельчан, мешканців території, де мене призначено старостою. Дуже мрію про те, що і старші, і молодші мешканці будуть жити у комфорті і не шукатимуть кращої долі закордоном. А для цього ми всі маємо спільно працювати.– Загалом в нас багато задумів, проєктів, які ми поступово будемо виконувати. Першим, та поки найбільшим нашим проєктом є будівництво тротуару та облаштування автомобільних з’їздів у селі Ясенівці по вулиці Львівській. У цей час технічна документація перебуває на погодженні, очікуємо оголошення тендеру на початок робіт. Також мною подано три проєкти на Конкурс проєктів місцевих ініціатив Львівської обласної ради, з нетерпінням очікую оголошення переможців. А ще Золочівська міська рада скерувала відповідні листи-запити щодо ремонту доріг сполученням Ясенівці – Залісся, та Ясенівці – Бонишин – Княже. Надіюся на швидку відповідь та їх ремонт. Загалом є дуже багато проблем, які нам потрібно вирішувати. Буде над чим працювати.– То напевне тому, що я молодий. Жартую. Люди просто хороші, добрі. Але то краще запитати у них. А насправді, я вдячний кожному, хто допомагає, підставляє плече, підказує, наставляє. Мені було дуже приємно, коли до робіт із благоустрою приєднались молоді дівчата і хлопці. Бачили б ви з яким завзяттям вони фарбували споруди на дитячому майданчику, порядкували біля Народного дому, садили дерева… Спочатку пробував креативити. Пригадуєте, як наприкінці зими нас завалило снігом. Зранку до ночі доводилось розгортати проїзди між селами, а на ранок знову було все заметено… А окрім проїздів, ще й слід було думати і про пішоходів, котрі теж мали потреби вийти з дому. Пообіцяв тому, хто добре попрацює біля свого двору кілограм морозива. Здавалось би дрібничка, а азарту додало багатьом. Також я зрозумів, що громада потребує комунікації, спілкування. Їм важливо, щоб до них дослухались і насправді багато цінного для себе виношу із такого спілкування. Дуже багато ініціатив виходить від молоді. Вони сучасні, в них нові погляди. Дивлюсь на них і розумію, що вони точно не палитимуть траву, окремі з них вже давно сортують сміття в своїх домівках і намагаються привчати до цього своїх старших родичів, вони свідомі. Насправді ми всі маємо дбати про екологію. Прибирати – це добре, але краще не смітити. Зараз закликаю громаду відмовитись від штучних квітів на могилах рідних… Саме з таких малих кроків складається наше життя.– Нам найтяжче в тому плані, що ми приступили до виконання обов’язків старост в такий, як то кажуть, перехідний період. Всі звикли жити меншими громадами (сільська рада), з попередньої влади хтось робив роботу добре, а хтось її взагалі не робив. А зараз, ми маємо велику територіальну громаду, де зовсім інші механізми управління, фінансування… Одним словом, поступово йдемо до порядку. Не завжди так, як ми того хочемо, але йдемо.– Не буде секретом, що то була моя давня ідея, але якось не хватало часу на її реалізацію. Процес рушився з місця після призначення мене старостою. Назва фонду сама просилася, переживав чи не використав хтось інший, але ні. Наш добрий друг – дизайнер Оксана Войтків створила чудовий логотип, і ми почали працювати. Метою фонду є благодійництво, допомога малозабезпеченим, сиротам, створення певного інформаційного, культурного, духовного простору, благоустрій, розвиток наших територій, залучення нових меценатів. В нас є безліч напрацювань, де ми вже беремо участь, та планів на майбутнє. Нам успішно вдалося реалізувати ряд заходів. «Благодіи?нии? фонд «ЯСЕНИ» оголосив збір коштів на закупівлю вертикальних металевих станціи? гігієни рук, укомплектованих дозатором для гігієнічного дозування антисептика, мила, крему. За результатами проєкту буде закуплено дві стіи?ки для медичних закладів: амбулаторіі? сімеи?ноі? медицини с. Ясенівці і лікувально-діагностичного відділення Золочівськоі? ЦРЛ. Усі охочі та небаи?дужі можуть долучитися до розвитку сучасноі? медицини, підтримавши благодіи?ним внеском нашу ініціативу. Як кажуть, набираємо обертів. Запрошую усіх у Вербну неділю відвідати нашу писанкову фотозону, яка розміщена біля Народного дому у с. Ясенівці. Благодійним фондом оголошено збір писанок для Великоднього дерева, натомість даруємо смаколики.– Виконком – це можливість очної зустрічі з колегами-старостами, хоч ми і так тісно спілкуємося в віддаленому режимі. А так як я наймолодший, то є можливість порадитися, почути щось нове, розповісти про проблеми та успіхи. Похід на сесію, то вже зовсім інший рівень, то велика нагода побачити всіх депутатів за спільною працею (хоч і не завжди всіх, і не завжди спільною). Що мені найбільше до душі? Спільна праця, результат. Проведення чи то толоки, чи будь якого іншого заходу, то є найкращий спосіб комунікації з громадою. Шкода, що поки ми дуже обмежені в проведенні масових заходів. Надіємося, що ситуація в найкоротші терміни стабілізується, і ми зможемо повернутися в звичайний життєвий режим.– Мене важко назвати політиком, принаймні зараз. З політичною партією «Удар Віталія Кличка» я знайомий з 2010 року. Це поважне товариство, стійке, постійне, відповідальне. Сильний лідер. Законодавець так визначив, що бути кандидатом в депутати, то означає бути представником політичної партії. І я радий, що є в товаристві політичної партії «Удар Віталія Кличка». Мені дуже імпонує наполегливість, ініціативність і відповідальність у роботі нашого місцевого лідера Миколи Холявки. Насправді, його власний приклад дуже мотивує до роботи. Дякую за підтримку та віддану працю депутатів Золочівської міської ради від партії «Удар Віталія Кличка». Разом ми – сила!– Бажаю нам усім достойно пройти той час, що залишився до Великодня. Впорядкуйте свої домівки, своє село чи місто, зробіть лад на кладовищах, не перетворюйте прилеглу територію на стихійне сміттєзвалище. Відмовтеся від пластикових квітів на могилах ваших рідних. Давайте зробимо все, що в наших силах, щоб з гідністю зустріти та провести цей Величний день. Нехай Великодній передзвін принесе нам тільки добрі звістки. Здоров’я міцного, радості, благополуччя, Божого заступництва. Миру нашій Батьківщині. Нехай Великдень стане початком чогось нового, кращого!