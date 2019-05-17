Новини Золочівщини
Особливий подарунок - від золочів'ян
Минулого тижня представники Золочівського осередку партії «Удар Віталія Кличка» зустрілись зі своїм лідером, міським головою Києва Віталієм Кличком. Керівник Золочівського осередку партії Микола Холявка подарував Віталію Кличку особливий сувенір – дзвоники ручної роботи знаної майстрині Ольги Кузьменко, матері Андрія Кузьми (Скрябіна).
– Це особливий подарунок від золочів’ян, – говорить Микола Холявка. – Пані Ольга Кузьменко виготовила ці дзвоники спеціально для ударівців, оздобивши нашою партійною символікою. Сподіваюсь, що вони принесуть вам успіх, принесуть нам спільний успіх.
– Мені дуже приємно, що ви подолали таку далеку відстань. Я знаю про Золочів багато. Особисто знайомий із міським головою. Знаю, що він активний борець за справедливість. Ми з ним зустрічались улітку під стінами Верховної Ради України, коли він відстоював місцеве самоврядування. Переконаний, що ми налагодимо гарну співпрацю. Київ – велике місто і ми помагаємо дуже багатьом містам, співпрацюємо в різних напрямках. Думаю, що із Золочевом у нас складеться дуже гарна співпраця, – зазначив міський голова Києва, керівник політичної партії «УДАР Віталія Кличка» Віталій Кличко.
Леся ГОРГОТА
Фото автора
– Це особливий подарунок від золочів’ян, – говорить Микола Холявка. – Пані Ольга Кузьменко виготовила ці дзвоники спеціально для ударівців, оздобивши нашою партійною символікою. Сподіваюсь, що вони принесуть вам успіх, принесуть нам спільний успіх.
– Мені дуже приємно, що ви подолали таку далеку відстань. Я знаю про Золочів багато. Особисто знайомий із міським головою. Знаю, що він активний борець за справедливість. Ми з ним зустрічались улітку під стінами Верховної Ради України, коли він відстоював місцеве самоврядування. Переконаний, що ми налагодимо гарну співпрацю. Київ – велике місто і ми помагаємо дуже багатьом містам, співпрацюємо в різних напрямках. Думаю, що із Золочевом у нас складеться дуже гарна співпраця, – зазначив міський голова Києва, керівник політичної партії «УДАР Віталія Кличка» Віталій Кличко.
Леся ГОРГОТА
Фото автора
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