Новини Золочівщини
18:07, 23 жовтня 2020
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Особливий подарунок - від золочів'ян

Особливий подарунок - від золочів'ян
Gazeta
Фото: НУС
Минулого тижня представники Золочівського осередку партії «Удар Віталія Кличка» зустрілись зі своїм лідером, міським головою Києва Віталієм Кличком. Керівник Золочівського осередку партії Микола Холявка подарував Віталію Кличку особливий сувенір – дзвоники ручної роботи знаної майстрині Ольги Кузьменко, матері Андрія Кузьми (Скрябіна).
– Це особливий подарунок від золочів’ян, – говорить Микола Холявка. – Пані Ольга Кузьменко виготовила ці дзвоники спеціально для ударівців, оздобивши нашою партійною символікою. Сподіваюсь, що вони принесуть вам успіх, принесуть нам спільний успіх.
– Мені дуже приємно, що ви подолали таку далеку відстань. Я знаю про Золочів багато. Особисто знайомий із міським головою. Знаю, що він активний борець за справедливість. Ми з ним зустрічались улітку під стінами Верховної Ради України, коли він відстоював місцеве самоврядування. Переконаний, що ми налагодимо гарну співпрацю. Київ – велике місто і ми помагаємо дуже багатьом містам, співпрацюємо в різних напрямках. Думаю, що із Золочевом у нас складеться дуже гарна співпраця, – зазначив міський голова Києва, керівник політичної партії «УДАР Віталія Кличка» Віталій Кличко.
Леся ГОРГОТА
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