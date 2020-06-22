Сільський староста має стати рушієм усіх позитивних змін

– Сьогодні кожному з нас слід усвідомити межу наших повноважень та повноту відповідальності за ті території, які ви представляєте, – зазначив міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ. – Кожна територія унікальна, має свої особливості, свої переваги і свої слабкі місця. Маємо визначитись, що для нас є першочерговим, провести свого роду стратегічне планування по кожному населеному пункту. Але рушієм усіх позитивних змін маєте стати ви. Там де буде ініціатива, де буде активна громада, там і буде результат.– У місцеве самоврядування прийшла у віці двадцяти чотирьох років на посаду сільського голови. А впродовж останніх шістнадцяти років була керуючою справами Золочівської районної ради. Зараз вирішила використати свій досвід задля розвитку Білокамінського округу. Я тут живу і мені дуже болить, коли порівнюю, яким було село колись і яким воно є зараз. Водночас я бачу, яким воно може бути, якщо правильно організувати роботу, якщо правильно застосувати всі ресурси. Розумію, що не все вдасться втілити з першого разу. Розумію, як нам всім буде важко. Тому бажаю всім нам завзяття і натхненної праці для громад.– З початку процесу децентралізації я був прихильником того, що лише об’єднані громади мають шанс на успіх. Досвід інших громад показує, що це так. Особливо, коли йдеться про ті громади, котрі першими об’єднались. На жаль, керівництво Золочівського району не поділяло цієї думки і ми опинились в останньому вагоні. Проте переконаний, що при наполегливій праці нам багато вдасться. Зараз важливо, щоб відлагодили остаточно всі механізми на рівні держави. Легко не буде, але з вірою, надією і сподіваннями на злагоджену роботу берімось до справи.