Агропромисловий комплекс Львівщини – галузь складна і багатогранна

Нещодавно Золочівщину відвідала директор Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Юлія Шопська. Під час зустрічі із Юлією Костянтинівною розмовляли про землю, виробництво, соціальні проекти, державну політику та багато іншого.

– Охарактеризуйте коротко загальний стан справ галузі АПК Львівщини.

– Агропромисловий комплекс Львівщини створює 5 частину валової доданої вартості в економіці регіону. Основу сільськогосподарського виробництва складають 1,4 тис. агроформувань, з яких 810 фермерських господарств, біля 280,0 тис. одиниць особистих селянських господарств та понад 200 підприємств харчової промисловості. На території області функціонує потужна мережа вищих навчальних закладів аграрної освіти, дослідних установ, закладів професійно-технічного навчання. Потужна база сільськогосподарських науково-дослідних установ охоплює питання біології, генетики сільськогосподарських тварин і рослин, селекції і розведення, виготовлення біопрепаратів. У виробництво задіяно 1261,5 тис. га сільськогосподарських угідь, в т.ч. ріллі – 794,1 тис. га. Закладено нові інтенсивні плодово- ягідні насадження на площі 263 га. Сільськогосподарські товаровиробники виробляють 1,6 млн. тонн зерна, 0,6 млн. тонн цукрових буряків, 1,6 млн. тонн картоплі, 0,7 млн. тонн овочів, біля 0,2 млн. тонн м’яса, 0,4 млн. тонн молока та 581,4 млн. штук яєць. Сільське господарство області є інвестиційно-привабливим. Лише у першому кварталі цього року залучено 36,4 млн. доларів США, що складає 3,3% до загальнообласного обсягу інвестицій. Найбільше інвестують в сільське господарство Данія, Велика Британія, Нідерланди.

На території області розташоване єдине в Україні підприємство з виробництва сублімованої продукції – ТзОВ «Галфрост», одне з найпотужніших підприємств з виробництва дріжджів – ПрАТ «Компанія Ензим». Торгові марки регіональних товаровиробників широко відомі не лише на території України, але й за її межами: Галка, Світоч, Львівські дріжджі, Галіція, Майола, Rozzalini, Bandinelli, Лімо, Ярич, Львівське, Роберт Домс, Гетьман, Щедро, Чудо-піч, Перша приватна броварня, Родинна ковбаска, Моршинська, Солуки, Хлібна хата та інші.

Продовжується супровід експортерів сільськогосподарської продукції. За І квартал 2020 року підприємствами Львівщини експортовано продукції сільського господарства та харчової промисловості на суму 299,6 млн. дол. США, що перевищує імпортні поставки на 36,6 млн. дол. США. Сільськогосподарські виробники експортують овочеві культури, плоди та їстівні горіхи в основному до Польщі, Щвецарії, Румунії, Іспанії, Італії, Чехії, Франції, Німеччини, Латвії, Молдови. Олію та відходи від олійного виробництва (макуха), яйця птиці, натуральний мед, до Литви, Латвія та Польщі.

У Львівській області здійснюють діяльність 40 сільськогосподарських кооперативів, в тому числі 2 новостворених у 2020 році СОК «Фермерська родина» та перший органічний кооператив СОК «Органік Гарден».

Продовжується реалізація проектів «Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера «Горбогори» (бюджет 27,4 млн. грн) та «Нові точки зростання для сталого розвитку гірських територій Львівської області (бюджет 17,6 млн. грн).

– Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель» № 711-IX, що стало ключовою темою для обговорення у ЗМІ. Які основні зміни чекають українців із введенням Закону в дію?

– Прийняття Верховною Радою України 17 червня цього Закону стало продовженням реформування земельної галузі після відкриття ринку землі. Згаданий Закон дозволить забезпечити сталий розвиток територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, удосконалити управління у сфері містобудівної діяльності та землеустрою, спростить виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт для потреб просторового планування, сприятиме розвитку автоматизованих систем управління ресурсами, комплексному збереженню повноцінного життєвого середовища, довкілля та культурної спадщини. Також, дозволить забезпечити ефективне використання та охорону всіх земель у межах території ОТГ, залучати інвесторів, задовольняти земельні потреби своїх громадян тощо. Прийняті зміни дійсно спростять життя громадянам та бізнесу при користуванні землею, але для цього ще необхідно провести чимало підготовчої роботи як з боку виконавчої влади, так і на місцях.

– Департамент агропромислового розвитку активно комунікує як з державними органами та міжнародними фондами, так і з фермерами. Юліє Костянтинівно, розкажіть детальніше про участь сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Львівщини в програмах підтримки АПК з бюджетів різних рівнів.

– На Львівщині успішно реалізуються проекти міжнародної технічної допомоги. Проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні» діє за підтримки уряду Канади. Відтак створено лабораторію молока, яка надає послуги біля 200 виробникам; сімейні молочні ферми; покращено культурні пасовища, системи автоматизованого доїння корів на пасовищі. Також на 2020 рік заплановано будівництво кооперативного заводу з переробки молока потужністю 25 тонн на добу. Сума інвестицій – 1,3 млн. канадських доларів. Ще один проект – це проект міжнародної фінансової корпорації (IFC) «Впровадження аграрних розписок в Україні». Сьогодні Львівська область по обсягу залученого фінансового ресурсу займає десяте місце серед регіонів України. На реалізацію Комплексної програми підтримки АПК на 2020 рік з обласного бюджету виділено 18 млн. грн.

Розпочато реалізацію державної бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» та «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів».

Аграріям Львівщини спрямовано з Державного бюджету України 4,3 млн. грн. на часткову компенсацію сплачених відсотків, у період січня-червня поточного року, за залученими кредитами в банках. Кошти отримали 56 сільгосппідприємств, у тому числі 12 підприємств, які провадять діяльність у галузі тваринництва. Крім цього, здешевлено вартість придбання 88 одиниць техніки та обладнання вітчизняного виробництва для 67 сільгоспвиробників.

– У Золочівському районі вперше реалізовуватиметься проєкт «Склянка молока». Розкажіть детальніше про це.

– Здоров’я дітей і підлітків погіршується не тільки через екологію, але й через фактори, пов’язані з харчуванням. Сьогодні питання організації харчування дітей у навчальних закладах залишається одним з найбільш актуальних та заслуговує особливої уваги.

За поживними показниками молоко – один з найбільш досконалих продуктів, який задовольняє потреби зростаючого організму в білку, кальцію і багатьох інших необхідних речовинах. Метою цього проєкту є створення умов для збереження здоров’я дітей шляхом введення в раціон харчування школярів молока, збагаченого вітамінами і комплексом мінеральних речовин. Забезпечення учнів початкових класів молоком у межах обов’язкового шкільного харчування та залучення малої сімейної молочної ферми до забезпечення учнів екологічно чистою продукцією – це основні завдання проєкту.

– Ще один проєкт, який відбувається за підтримки Департаменту АПК Львівської облдержадміністрації є проект «Неймовірні села України». Чи є ймовірні «неймовірні села» на Золочівщині?

– Цьогоріч у Всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села України 2020», що проходить за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Всеукраїнської асоціації громад, асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», компанії «Бейкер Тіллі Україна», ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні», організатором якого є Онлайн-видання AgroPortal.ua у партнерстві з Посольством Королівства Нідерландів в Україні, бере участь село Заболотці, що віднедавна віднесено до Золочівського району. Заболотці – неймовірне та самобутнє село України, справжній приклад для наслідування, його громаді є чим пишатися та що показати. Тут живуть неймовірно працьовиті та добрі люди. Перемога у проекті дасть можливість громаді облаштувати свою пекарню та продовжити одну із найважливіших українських традицій – випікати смачний та корисний хліб.

– Доволі тривалий час на Золочівщині здійснює свою діяльність «Фундація Шопських», котру ви заснували разом із чоловіком і котра підтримує чимало проектів, які реалізовує громада. На що спрямована її основна діяльність?

– «Фундація Шопських» була створена у 2014 році із початком бойових дій на Сході нашої держави. Ми допомагали добровольцям. Саме через фундацію передавали кошти, необхідні речі, які на той момент були нагальними для наших захисників. Також ми активно допомагали сім’ям бійців АТО, оскільки розуміли, наскільки важливою для них є наша підтримка. Приділяли багато уваги сім’ям військових, жінкам, чоловіки яких пішли добровольцями. Неодноразово закупляли запчастини до військової техніки, та передавали в зону АТО. І ви знаєте, ось саме ці щирі емоції людей неможливо передати словами. Це були ті речі, котрі у той час важили найбільше. Згодом ми почали займатись більше соціально важливими проектами. Приєднувались до розвитку соціальної інфраструктури, допомагали у будівельних та ремонтних роботах, що проводились у закладах освіти. Зараз, у час, коли лікарі постали перед новим викликом, що пов’язаний з ковідом, ми закупляємо обладнання для лікувальних закладів. Також маємо напрацювання ще деяких соціально важливих проектів, які покажемо вам вже зовсім скоро.

– Ви керівник доволі складної галузі в області, займаєтесь благодійною діяльністю, громадською роботою. Як все встигаєте? Як ставляться Ваші рідні до вашого вибору?

– Мої рідні повністю підтримують мене у моєму виборі. Вони не тільки підтримують, але і допомагають мені, діти долучаються до робочих поїздок. Ось до прикладу, нещодавно ми з донечкою Анастасією, відвідали село Підгір’я, де передали 5 кізочок для першої в Україні педагогічної ферми для людей з особливими потребами. Моїй донечці завжди цікаво спостерігати за моєю роботою. І Ви знаєте, є дуже влучна фраза: «Не виховуйте дітей, виховуйте себе, оскільки діти і так беруть з Вас приклад». Також, я чітко планую свій день, та намагаюсь використати його на повну.

– Вже за кілька днів Україна святкуватиме День Незалежності. Що побажаєте нашим читачам перед святом?

– Напередодні Дня Незалежності хочу побажати усім, щоб це свято принесло для кожного з нас мир та спокій в домівках, розуміння, процвітання нашій країні та любов. Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях.



Розмовляла

Леся Горгота