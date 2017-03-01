Патріарх Філарет до депутатів: В якому парламенті ви сидітимете, якщо не буде держави?

nus.in.ua, 24 березня 2017, 14:11

З нагоди 100-річчя українського парламентаризму у п’ятницю, 17 березня, у Верховній Раді виступив патріарх Українсько Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) Філарет.

«Треба боротися не за місця в парламенті, а треба боротися за державу, в якій буде парламент. А якщо не буде держави, скажіть, в якому парламенті ви будете сидіти?» – сказав патріарх.

За його словами, з уроків 100-річної давнини треба робити висновки, оскільки державність було втрачено саме через відсутність єдності.

«Якщо ми не будемо мати єдності, то ми втратимо знову державу. Сьогодні головним має бути захист української держави..., а всі інші питання – другорядні», – підкреслив патріарх УПЦ КП, зауваживши, що об’єднуватися треба навколо захисту держави.

Він також закликав усі Церкви в Україні до спільної молитви 2 квітня.

«Ми 2 квітня закликаємо всі Церкви звершити молитву у всіх обласних центрах, насамперед, у Києві, за перемогу над агресором», – наголосив він.

За його словами, в Києві молитва відбудеться о 15 год., на Софійській площі, 2 квітня.

