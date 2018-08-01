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Довкола будівництва храму єдналася громада

nus.in.ua, 16 серпня 2018, 13:28
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Довкола будівництва храму єдналася громада

12 серпня, у неділю, в селі Вороняки святкували 20-ліття з нагоди освячення престолу храму святих Жінок Мироносиць. Архиєрейську Божественну літургію очолив Високопреосвященний Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор.
Митрополит благословив також у храмі нові ікони та вручив пам’ятну грамоту парафіяльній спільноті з нагоди святкового ювілею.
Після Божественної Літургії Архиєрей звершив Чин малого освячення води біля статуї Пресвятої Богородиці.
А далі громада зібралась за спільним частуванням. Жителі села Вороняки спілкувались між собою і тішились Божій благодаті, що сходила на них у цей день.
Як розповів нам сільський голова Вороняцької сільської ради Богдан Кмиць, ініціаторами будівництва церкви у селі були місцеві мешканці Ганна та Микола Городиловські. Саме  з їх ініціативи  21 листопада 1991 року було створено церковний комітет, прийнято статут  релігійної громади. А вже 27 грудня 1991 року релігійну громаду села Вороняки було офіційно зареєстровано, про що видано свідоцтво за підписом голови Львівського облвиконкому В’ячеслава Чорновола. У 1992 році жителі села розпочали збір коштів та будівництво церкви…
– Громада нашого села, насамперед вдячна отцю Михайлу Смолінському, нашому пароху, котрий впродовж цих років поруч із нами, в радісні і сумні хвилини, – говорить сільський голова. –  Він ніколи не опускав рук, хоч як важко було. На його плечі впав величезний тягар – будівництво нашого храму. Навіть не віриться, що зовсім недавно наше велике село не мало храму. Жителі Вороняк відвідували храми Золочева. А зараз храм Жінок Мироносиць возвеличується над селом у Божій благодаті. До його будівництва долучились усі парафіяни. Хто більше, хто менше, але лепта кожного є дуже важливою для Господа.
Новий величний храм  було завершено у 1998 році. І  9 серпня 1998 року відбулося освячення новозбудованої церкви. Чин посвячення храму здійснив Глава УГКЦ Любомир Гузар.
Архітекторами храму святих Жінок Мироносиць є Михайло Рибчанський, Юрій Гупало, Петро Кобелька, конструктор – Григорій Шевчук, художній розпис авторства Романа Василика, Віктора Островського, Андрія Тирпича, Андрія Курила.
Впродовж усіх цих років веде громаду за собою парох отець Михайло Смолінський. Парафіяльна діяльність полягає у праці з хворими, одинокими, з молоддю. Крім того організовуються зимові й літні табори, гостинно приймають молоді сім’ї зі сходу України та надають допомогу потребуючим.                                                                                                           У храмі зберігаються мощі священомученика Йосафата Кунцевича.

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