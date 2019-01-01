Черговий крок співпраці

30 квітня Золочів вкотре навідав доктор Ян Бестри, співголова Польсько-Української Торгово-промислової палати. Пан Ян є частим гостем нашого міста, адже його дружина народжена у Золочеві. Однак, він не просто провідує рідних на свята, а й всіляко підтримує громаду нашого міста, долучається до різних заходів, насамперед у сфері охорони культурної спадщини. Доктор Ян Бестри зустрівся із міським головою Золочева. Про деталі візиту розповідає Ігор ГРИНЬКІВ: – Доктор Ян Бестри завітав у Золочів не сам, а з представниками Міністерства охорони культурної спадщини Республіки Польща. Він проявив бажання допомогти нам у реставрації фасаду будинку на вулиці Шашкевича, 1. На його запрошення прибули польські фахівці, котрі розроблять проект реставрації. Він це фінансує, адже у цьому будинку розташований українсько-польський магазин «Дитячий рай», котрий відкрито за сприяння Польсько-Української Торгово-промислової палати. Після того як ми зробили у центральній частині міста дорожній одяг, входи до будинків, магазинів і фасади теж є важливими. У свій час Золочівська міська рада виділила кошти на влаштування нового даху у цьому будинку. Залишилось питання фасаду. Тому, щоб допомогти співвласникам відреставрувати фасад, були залучені польські фахівці, був залучений архітектор Золочівської міської ради Роман Кушнір. Ми обговорили це питання дуже детально. Я вдячний пану Яну Бестри за небайдужість до збереження пам’яток нашої спільної історії. Леся ГОРГОТА
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