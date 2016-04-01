Будівельні роботи у центрі тривають

nus.in.ua, 4 грудня 2019, 13:04

У Золочеві тривають будівельні роботи на вулиці Героя України Степана Бандери–Бродівській–Кривоноса. Зараз роботи перемістились на вулицю Кривоноса. Будівельники проводять роботи із заміни каналізаційного колектора. Сам колектор пролягає на глибині більше п’яти метрів, що додає складності. Проект реалізовується з метою ліквідації надзвичайної ситуації, що виникла в центральній частині міста Золочева через стан аварійних каналізаційних колекторів.

Детальніше коментує Богдан Рибаха, заступник міського голови Золочева:

– Колектор, котрий на глибині 5 метрів, іншим способом, як відкритим, поміняти неможливо. Зараз ми завершуємо роботи у напрямку Бродівська-Героя України Степана Бандери і приступили до робіт в напрямку вулиці Кривоноса. Для того, щоб прокласти тверде покриття, має посісти ґрунт. Дякую всім, хто терпить незручності, але маємо зробити так, щоб наступні 80 років ніхто нічого там не розривав і не перекопував. Проект реалізовується з метою ліквідації надзвичайної ситуації, що виникла в центральній частині міста Золочева через стан аварійних каналізаційних колекторів. Зокрема цю аварійну ситуацію вже ліквідовано на вулиці вул. Шашкевича та бульварі Сковороди.

Також нагадаємо, що у Золочеві окрім заходів з благоустрою, котрі видно неозброєним оком, проводиться чимало робіт із заміни мереж, покращення послуг з водопостачання та водовідведення. Так, Золочівською міською радою повністю замінено водогін в межах парку «Здоров'я» від водозабору до вулиці Шашкевича, повністю замінено водогін на вулиці Труша, на вулиці Героя України Степана Бандери, замінено водогін в межах реконструйованої історичної частини міста, також проводять заміну водогону на вулиці Львівській. Окрім того, проводено каналізування масивів нашого міста, котрі до цього часу не були охоплені послугою водовідведення. Міняють колектори та проводять реконструкції КНС... Також проводиться реконструкція водозабору «Підгороднє»... І це далеко не весь перелік робіт в цьому напрямку.

Леся ГОРГОТА

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