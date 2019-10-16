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Прийом громадян за участю заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області

nus.in.ua, 15 жовтня 2019, 16:04
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Прийом громадян за участю заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області

Повідомляємо, що 22.10.2019 у приміщенні Золочівського РВ ДВС ГТУЮ у Львівській області за адресою: м. Золочів, вул. Валова, 4, (приміщення  КП готелю «Україна») відбудеться прийом громадян за участю заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань державної виконавчої служби – начальника Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Львівській області Cало Ю.А.
Реєстрація обов’язкова та здійснюється за адресою: м. Золочів, вул. Валова, 4, (приміщення  КП готелю «Україна», 4 поверх, 47 кабінет) або за телефоном +380969789266, (03265) 7-12-30 до 21.10.2019.

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2 Коментарі
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Erinrinue — 16 жовтня 2019 21:47
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BrianGom — Вчора, 21:07
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