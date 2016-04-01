Не здолати громаду, об'єднану великими справами

nus.in.ua, 4 червня 2019, 16:11

У Золочеві триває реконструкція площі Вічевої. Приємно, що громада гуртується навколо цієї благородної справи – збереження та вшанування пам’яті отця Маркіяна Шашкевича. Як приклад, депутат Золочівської районної ради від «Об’єднання «Самопоміч» Зеновій Михайлович ГЕВКО на реконструкцію площі Вічевої 10 тисяч гривень. На запитання, що спонукало його до такого вчинку скромно відповідає:

– Здавна українці об’єднувались у праці. Спільно будували хату сусідові, спільно зводили храми та школи. Спільна праця та меценатство у нас, українців, генетично закладено. Багато їжджу світом і бачу, як там бережуть пам’ятки своєї історії та культури. Нам ще цьому вчитись треба. Але саме такі проекти і гуртують людей. А громаду, котра об’єднана спільною справою, дуже важко здолати. І я сьогодні хочу висловити слова підтримки та слова вдячності міському голові Золочева Ігорю Гриньківу за те, що гуртує громаду не навколо політики, а навколо відродження і збереження історичного минулого нашого краю, за те, що впродовж стількох років свої праці на посаді міського голови основною справою його життя стала справа відродження Золочева. І найголовніше, закликаю кожного свідомого золочів’янина, жителя міста чи району, кожного свідомого українця долучитись до всенародного збору коштів на реконструкцію площі Вічевої. Нас – багато і навіть пожертвувавши 50 чи 100 гривень, ми можемо зробити велику справу.

Леся ГОРГОТА

Ми ж нагадуємо, що кошти можна перерахувати за реквізитами:

Золочівська міська рада Львівської області

м. Золочів вул. Шашкевича М., 22

Рахунок (гривня) № 31559369219656

Код ЄДРПОУ 04055908 МФО 825014 в ГУДКСУ у Львівській області

Призначення платежу: Проект «Реконструкція Площі Вічевої (М. Шашкевича), вул. М. Шашкевича та прилеглих вулиць м. Золочева Львівської області»

Рахунок (долар) № 25552053700845

Рахунок (євро) № 25550053700245

Код ЄДРПОУ 04055908 МФО 325321 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Призначення платежу: Проект «Реконструкція Площі Вічевої (М. Шашкевича), вул. М. Шашкевича та прилеглих вулиць м. Золочева Львівської області»